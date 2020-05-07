「水神抗菌液」太像瓶裝水 嘉義家長擔心學生誤食

嘉義縣政府昨日發放縣內各級學校學生每人1瓶旺旺集團贈送的「水神抗菌液」，因其外觀與飲用瓶裝水過於相似，有家長向議員何子凡反映，擔心學生誤飲，教育處長陳添丁回應，教育處請學校領取時，加貼禁止飲用貼紙，提醒學校指導學生正確使用，部分學校擔心學生混淆，採集中管理使用。

何子凡表示，嘉義縣政府發放「水神抗菌液」後，他收到不少學校老師、家長反映，有老師不敢直接發給學生，即使縣府有製作警告貼紙，但仍可能有辨識能力不足或低年級的學童誤飲，應該請有需求的家長自取，也有家長擔心企業透過教育系統發送免費贈品，易讓政府成為特定財團行銷的工具。

何子凡表示，旺旺集團旗下產品「水神抗菌液」是「次氯酸水」，其商標註冊屬「環境衛生用藥」，曾發生民眾不小心誤飲，並有立委召開記者會要求業者改善包裝，但該集團負責人現身反駁並當場喝下水神產品，做出誇大示範，恐使民眾被誤導為對人體無害的「食品」。

陳添丁表示，疫情爆發以來，感謝各界對學校的關心，教育處儼然已成為防疫物資集散地，從捐贈酒精、口罩、洗手乳、額溫槍乃至芹菜，均一一確實轉發到學校，此次捐贈的水神，教育處警覺其外包裝過於類似礦泉水，特別加貼貼紙，提醒學校務必指導學生正確使用。