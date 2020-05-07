快訊

套泳圈難脫身、乾性溺水 成孩童戲水隱藏危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「水神抗菌液」太像瓶裝水 嘉義家長擔心學生誤食

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
旺旺集團贈送的「水神抗菌液」其外觀與飲用瓶裝水過於相似，家長擔心學生誤食。圖／何子凡提供
旺旺集團贈送的「水神抗菌液」其外觀與飲用瓶裝水過於相似，家長擔心學生誤食。圖／何子凡提供

嘉義縣政府昨日發放縣內各級學校學生每人1瓶旺旺集團贈送的「水神抗菌液」，因其外觀與飲用瓶裝水過於相似，有家長向議員何子凡反映，擔心學生誤飲，教育處長陳添丁回應，教育處請學校領取時，加貼禁止飲用貼紙，提醒學校指導學生正確使用，部分學校擔心學生混淆，採集中管理使用。

何子凡表示，嘉義縣政府發放「水神抗菌液」後，他收到不少學校老師、家長反映，有老師不敢直接發給學生，即使縣府有製作警告貼紙，但仍可能有辨識能力不足或低年級的學童誤飲，應該請有需求的家長自取，也有家長擔心企業透過教育系統發送免費贈品，易讓政府成為特定財團行銷的工具。

何子凡表示，旺旺集團旗下產品「水神抗菌液」是「次氯酸水」，其商標註冊屬「環境衛生用藥」，曾發生民眾不小心誤飲，並有立委召開記者會要求業者改善包裝，但該集團負責人現身反駁並當場喝下水神產品，做出誇大示範，恐使民眾被誤導為對人體無害的「食品」。

陳添丁表示，疫情爆發以來，感謝各界對學校的關心，教育處儼然已成為防疫物資集散地，從捐贈酒精、口罩、洗手乳、額溫槍乃至芹菜，均一一確實轉發到學校，此次捐贈的水神，教育處警覺其外包裝過於類似礦泉水，特別加貼貼紙，提醒學校務必指導學生正確使用。

陳添丁說，針對外傳有學生誤食，教育處也全面清查，目前尚未有接獲學生誤食情形，並再次請學校加強集中保管，各校學校接獲通知，已請各班導師協助收回發放的「水神抗菌液」，由學校集中保管使用。

嘉義縣政府昨日發放縣內各級學校學生每人1瓶「水神抗菌液」，部分學校擔心學生混淆，採集中管理使用。圖／嘉義縣教育處提供
嘉義縣政府昨日發放縣內各級學校學生每人1瓶「水神抗菌液」，部分學校擔心學生混淆，採集中管理使用。圖／嘉義縣教育處提供

嘉義 疫情 口罩

延伸閱讀

中職／與嘉義球場變電箱合照 彭政閔：我的昔日敵手

疫情重創阿里山百合花產業 母親節嘉義縣府幫花農行銷

天氣炎熱 嘉義老翁疑中暑命喪農田

空戰英雄歐陽漪棻病逝 擊落米格機的戰機珍藏嘉義基地

相關新聞

「水神抗菌液」太像瓶裝水 嘉義家長擔心學生誤食

嘉義縣政府昨日發放縣內各級學校學生每人1瓶旺旺集團贈送的「水神抗菌液」，因其外觀與飲用瓶裝水過於相似，有家長向議員何子凡...

母親節禮物！雲林宣布住宿型長照有條件開放探視

雲林縣府3月18日宣布長照住宿式機構禁止訪客入內，改採視訊方式會客，縣長張麗善今天宣布，住宿機構採有條件開放。

媽媽擊鼓隊活出自信 練鼓被趕三次如「孟母三遷」

母親節腳步近了! 嘉義縣朴子市「手創工藝推廣協會媽媽會員們，聘請九天民俗技藝老師教打鼓，組成「巾幗震天擊樂團鼓隊」，戶外...

40人搶5個缺 台南候用校長塞車

台南市正辦理校長遴選作業，今年因校長退休人數銳減，國中小學只有5個缺，但儲備的候用校長卻有40人，其中國小校長僅3個缺，但候用校長有27人，造成「僧多粥少」現象，競爭激烈，台南市教育局預計本月12日辦理候用校長教育理念說明會。

花好幾年考校長 「因心中有熱忱」

年金改革造成校長退休人數減少已成趨勢，候用校長人數遠多於缺額，想遴選上校長，可能要等好幾年，還是有許多老師參加每年的候用校長甄試，就是為了教育熱忱與夢想。

1張全家福照 自強媽媽等15年

台南婦人王津姝歷經丈夫氣爆重傷，一肩扛起一家4口的家計，曾遭逢失業的打擊，但為母則強的她走出絕路，獲選今年家扶基金會的自強媽媽，北台南家扶中心及婚紗業者昨天一圓她拍全家福照的夢想，過程溫馨。

台南藥師公會：應讓口罩回歸市場機制

台南市藥師公會昨天表示，目前疫情趨緩，同時口罩的數量足夠，政府應考慮讓口罩回歸市場機制，回到原來的通路買賣，不僅讓國內的口罩製造商可以去搶外銷訂單，也對國內經濟有幫助。

雲林社福館上梁 10月完工

雲林縣政府昨天舉行縣內首座綜合社會福利館工程上梁典禮，場館將設有公共托嬰中心、托育資源中心、老人日間照顧中心以及輔具資源中心，提供多元社福服務，預計主建物10月竣工、明年初營運。

斜槓人生／當小選手表率 交警呂詩緯判球紓壓

嘉義市警局交通隊員警呂詩緯，專責交通事故處理、分析，但多數人不知道他已取得C級棒球裁判資格，常利用休假期間，進場擔任球賽仲裁，一站就是數小時，他認為當裁判不只是興趣也是教育，尤其站學生賽不僅要仲裁規則，也是小選手言教、身教的導師。

光華高中用手傳遞幸福 禪繞畫＋筋絡按摩

台南市私立光華高中開了門「正向幸福學」的課程，引導學生手繪禪繞畫，透過感恩明信片表達感謝。另「筋絡按摩」課程，則是藉由認...

奇觀！古坑咖啡園高掛紅燈籠 誘捕數千隻果小蠹

有台灣咖啡故鄉之稱的「古坑咖啡」，近年遭受害蟲「咖啡果小蠹」侵襲，導致咖啡產量大減，農民苦不堪言，因此農委會茶改場不斷嘗...

她用行動活出人生智慧 獲西螺公所表揚模範母親

溫馨五月天，往年各地公所會舉辦集體表揚活動與獲獎模範母親同慶佳節，但今年因為新冠肺炎疫情影響，許多活動都暫停舉辦，雲林縣...

熱門新聞

清大高材生棄竹科 遠赴東非教書圓夢

彰化超補爌肉飯地圖被索取一空 網友都在問哪裡還有

怕紓困金被銀行扣押？新北勞工局：可申請現金支票

影／林森北冷清清...全台最強消費力隨「八大」崩壞

人工授孕產下3胞胎 澄清醫院動員12醫護順利接生

擴大紓困桃園市首日受理1142件 中壢359件最多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。