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套泳圈難脫身、乾性溺水 成孩童戲水隱藏危機

民雄農工奪技能競賽南區造景冠軍 黃金組合朝決賽邁進

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄農工園藝科2年級學生陳大光（右一）、楊梓逸（左一）日前參加第五十屆全國技能競賽南區初賽勇奪造園景觀職類金牌，與指導老師沈怡文（左二）、校長鍾順水（右二）合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄農工園藝科2年級學生陳大光（右一）、楊梓逸（左一）日前參加第五十屆全國技能競賽南區初賽勇奪造園景觀職類金牌，與指導老師沈怡文（左二）、校長鍾順水（右二）合影。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣民雄農工園藝科2年級學生陳大光、楊梓逸日前參加第五十屆全國技能競賽南區初賽勇奪造園景觀職類金牌，兩人去年即獲得佳作，今年更將代表與北區冠軍花蓮高農爭奪決賽冠軍，在偏鄉學校能有此成績實屬難得。

指導老師沈怡文表示，造園景觀技能競賽結合土木、園藝、美感綜合學門，2天共5個半小時內，從無到有完成紅磚花台、荔枝面石板裁拼地坪、木作平台、石板磚花式舖面與生態水景植栽，相對尺寸需在誤差0.2公分內，還需兼具清潔、美感，且今年不再提前公布相近題型，考驗選手臨場應變能力。

楊梓逸因親戚是做園藝相關工作，從小對造園景觀技術有興趣，期望多參與比賽能學習更多造景相關技術，每天放學、假日都會到校進行自主練習到晚上10點，而陳大光為班上第一名，喜歡參與比賽、專題，對數字非常敏感，原擔心參賽影響段考及繁星，為陪楊梓逸一圓國手夢，備賽期間努力訓練。

楊梓逸及陳大光表示，比賽中最難的部分是木作平台，因為木作是在看到圖後，現場計算、切割、組裝完成的，第一天他們先切割木頭，導致進度落後其他組，非常懊惱，休息時間還在討論哪裡需要加強。

校長鍾順水表示，民雄農工造園景觀職類已連續5年在全國賽中大放異彩，校友問鼎國手選拔2次，本屆園藝科推動2個職種參賽，分別是造園景觀職類及花藝職類，造園景觀職類獲得1金牌、1佳作，花藝職類則獲得季軍與殿軍，希望選手們繼續在全國總決賽中發揮實力，為校爭取最高榮譽。

嘉義縣民雄農工園藝科2年級學生陳大光（左）、楊梓逸（右）日前參加第五十屆全國技能競賽南區初賽造園景觀職類，曾因進度落後感到懊惱。圖／民雄農工提供
嘉義縣民雄農工園藝科2年級學生陳大光（左）、楊梓逸（右）日前參加第五十屆全國技能競賽南區初賽造園景觀職類，曾因進度落後感到懊惱。圖／民雄農工提供
嘉義縣民雄農工園藝科2年級學生陳大光（中）、楊梓逸（左）日前參加第五十屆全國技能競賽南區初賽勇奪造園景觀職類金牌。圖／民雄農工提供
嘉義縣民雄農工園藝科2年級學生陳大光（中）、楊梓逸（左）日前參加第五十屆全國技能競賽南區初賽勇奪造園景觀職類金牌。圖／民雄農工提供

園藝科 偏鄉學校 繁星

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