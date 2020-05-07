台南新化演藝廳斥資2千多萬進行優化 明年1月脫胎換骨
台南市新化演藝廳整建工程今天舉行動工典禮，台南市長黃偉哲表示，新化演藝廳扮演台南市一個重要的管樂基地，也是在山區一個重要的演藝場所，啟用10年來非常多的社會教育跟音樂教育，斥資2千多萬進行優化，讓空間更舒適，收穫絕對遠遠高於投資，在8個月後能夠以全新的態樣、全新的面貌，呈現在市民面前。
文化局長葉澤山表示，此次爭取前瞻計畫加上市府1對1的補助款共2千250萬元，新化演藝廳重點改善後舞臺空間不足的問題，並增設二樓駐館排練空間，解決團隊使用空間不足問題，也讓台南市管樂團透過空間的長期進駐，帶動更多元的藝文能量。
葉澤山說，新化演藝廳原是舊新化活動中心，拆除後原地興建為演藝廳，2010年4月24日落成啟用，除了負責新化大目降文化園區文化推展，進一步帶動大台南山線區域藝文發展與推廣。2015年起由台南市管樂團駐館，於每年4至7月間舉辦臺南市管樂藝術季，致力於推展地方管樂文化，同時培養地方藝文人口。
文化局指出，新化演藝廳自啟用以來，一直扮演大台南山線區域藝文推動重要據點，因硬體條件的部份限制，在使用上仍有需調整之處，這次在文化部前瞻計畫「藝文場館整建計畫」補助經費挹注下，有機會擴建後舞台空間，提供較完善的空間及設備讓演出單位使用。整建工程今天舉行開工儀式，整建工期約8個多月，預估2021年1月份完工。
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