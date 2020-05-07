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助花農紓困向防疫英雄致敬 翁章梁送醫護人員百合花

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁向百合花產銷班訂購5000株百合花，由農業處人員上山包裝花束，上午親送花束，分別到轄區4間大醫院及藥局、衛生所等，向防疫醫護人員致敬感謝。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁向百合花產銷班訂購5000株百合花，由農業處人員上山包裝花束，上午親送花束，分別到轄區4間大醫院及藥局、衛生所等，向防疫醫護人員致敬感謝。圖／縣府提供

新冠肺炎襲捲全球，重創嘉義縣阿里山鄉百合花產銷班，縣長翁章梁向產銷班訂購5000株百合花，由農業處人員上山包裝花束，上午親自送百合花束，分別到轄區4間大醫院及藥局、衛生所等，向防疫醫護人員致敬，慰勉防疫期間辛勞，感謝守護縣民安全健康。

醫療團隊從春節以來防疫備戰，不敢鬆懈，力守西部最後一個淨土，12日護師節，翁章梁感謝醫事人員的辛勞，縣府特別製作「向醫事人員致敬」影片，結合阿里山花農種植百合花，純白潔淨的百合象徵榮譽、清純、高雅，更代表醫事人員如「堅毅勇者」守護嘉義。

翁章梁由衛生局代理局長趙紋華陪同，親自送百合花到轄區4大醫院：大林慈濟、台中榮總灣橋分院、長庚醫院、衛福部朴子醫院，以及為加入配售口罩，添購刷卡機等設備的榮芳藥局及朴子市衛生所，嘉勉醫事人員無私付出努力。

翁章梁說，護師節前訂購5000株阿里山達邦部落百合花，縣府設計精美粉色紙盒，印著2020代表「愛你愛你」，以最誠懇的心，向醫事人員致敬，感謝堅守崗位醫護人員辛苦，助花農紓困，降低疫情衝擊。

翁章梁表示，雖疫情趨緩，2例確診案例康復出院，再次恢復西部淨土，呼籲民眾持續做好防疫，不去人多場所、戴口罩、勤洗手，保持社交安全距離，照顧健康，才是給防疫醫護人員最大的支持。

嘉義縣長翁章梁向百合花產銷班訂購5000株百合花，由農業處人員上山包裝花束，上午親送花束，分別到轄區4間大醫院及藥局、衛生所等，向防疫醫護人員致敬感謝。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁向百合花產銷班訂購5000株百合花，由農業處人員上山包裝花束，上午親送花束，分別到轄區4間大醫院及藥局、衛生所等，向防疫醫護人員致敬感謝。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁向百合花產銷班訂購5000株百合花，由農業處人員上山包裝花束，上午親送花束，分別到轄區4間大醫院及藥局、衛生所等，向防疫醫護人員致敬感謝。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁向百合花產銷班訂購5000株百合花，由農業處人員上山包裝花束，上午親送花束，分別到轄區4間大醫院及藥局、衛生所等，向防疫醫護人員致敬感謝。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁向百合花產銷班訂購5000株百合花，由農業處人員上山包裝花束，上午親送花束，分別到轄區4間大醫院及藥局、衛生所等，向防疫醫護人員致敬感謝。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁向百合花產銷班訂購5000株百合花，由農業處人員上山包裝花束，上午親送花束，分別到轄區4間大醫院及藥局、衛生所等，向防疫醫護人員致敬感謝。圖／縣府提供

翁章梁 衛生所 阿里山

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