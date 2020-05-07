麥寮公所贈6校紅外線熱像儀 學校量體溫可省半小時以上
為降低新型冠狀肺炎傳染風險，並提升學童就學安全及降低校園環境感染風險，麥寮鄉公所耗資百萬購置紅外線熱像儀、手指自動消毒機及額溫槍等防疫物資，今天贈給麥寮鄉6所學校使用。
麥寮國小校長顏木星說，校方師生有1200人，目前都是由教職員排班從早上6點半開始量體溫，一直到早上7點半第一堂課堂開始，未來使用熱像儀，估計從原本1個半小時可以節省只需要半小時到45分。
麥寮高中校長林正雄表示，全校有1300 多位學生，每天一早老師跟學生自治會4人2組在校門口幫忙量體溫，今天獲贈的熱像儀可以搭配使用，有兩層防護更能達到防疫效果；另外，除平時防疫，像是校方 6月2日將舉辦科學博覽會，邀請各縣市各級學校參與，屆時也可以派上用場。
麥寮鄉長蔡長昆說，鄉立幼兒園目前已裝設熱像儀，公所近期自籌經費並爭取六輕促協金採購防疫設備，現在擴及到全鄉各校，讓學校快速檢測也減輕老師們負擔，且熱像儀即使在疫情趨緩後，在腸病毒 、流感爆發時也可以更快掌握。
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