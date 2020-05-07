母親節將至 台電雲林職福會8百份購愛心蛋捲贈弱勢長輩
母親節將臨，台電雲林區營業處職工福利會，購買8百多包雲林第二監獄雲饌坊手工蛋捲，捐贈給雲林華山基金會，盼將關懷與溫暖送到獨居老人及孩童身邊。
台電雲林區處處長顏錦義表示，在新冠肺炎疫情嚴峻下，台電除全力配合政府辦理電費紓困方案，也不忘扶助弱勢團體，因此特別發起募集愛心募資，許多同仁都自掏腰包響應。
雲二監表示，雲饌坊手工蛋捲是聘請劍湖山王子大飯店西點師傅指導學員烘焙技術，監培養其一技之長，以利出獄後能順利復歸社會，投入正常工作行列，台電雲林區處的訂購支持是給收容人最大的溫暖與鼓舞。
華山基金會縣站長楊舒婷表示，這次募集的8百多包愛心蛋捲，致贈對象包括雲林縣華山基金會、一心育幼院、同仁仁愛之家等8家弱勢或公益團體，謝謝台電在母親節前夕，給予弱勢族群溫暖。
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