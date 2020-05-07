母親節將至 台電雲林職福會8百份購愛心蛋捲贈弱勢長輩

台南婦人王津姝歷經丈夫氣爆重傷，一肩扛起一家4口的家計，曾遭逢失業的打擊，但為母則強的她走出絕路，獲選今年家扶基金會的自強媽媽，北台南家扶中心及婚紗業者昨天一圓她拍全家福照的夢想，過程溫馨。

2020-05-06 23:12