南部供水吃緊 台南全面用回收水洗街降揚塵

久未下雨，供水吃緊，但近來天氣轉熱，為減少揚塵，改善空氣汙染，又必須道路洗街。台南市環保局全面採用經汙水處理後的合格回收水執行道路洗街，除有效改善道路揚塵，又可將回收水回回注地下水。

台南市環保局表示，依中央氣象局預測，今年5月份梅雨量偏少，中南部恐要到5月中旬才有明顯降雨。為節省水資源，全面採用回收水進行道路洗街。現階段台南有12處回收水取水地點，涵蓋柳營、安平、永康等10行政區，平均每月可以利用5800噸的回收水，有效改善道路揚塵。

市長黃偉哲表示，車輛行駛揚起懸浮微粒逸散在空氣中，造成空氣中PM濃度上升，洗街可以改善道路揚塵，同時維護市容。以合格放流水來洗街是最正確的水資源再利用方式，不僅不會影響民生用水，每年更降低1.1公噸的二氧化碳排放，兼顧節能減碳護地球的目的。

環保局長謝世傑指出，為確保洗街用水不會發生異味逸散，定期對所有取水點檢驗放流水之pH、懸浮固體及溶氧，需符合水質標準才可用於道路洗街。