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台南第一階段限水 黃偉哲籲節水不忘防疫

中央社 / 台南7日電

台南地區的水情燈號今天轉為黃燈，開始實施第一階段限水措施。灌溉、民生、產業用水在5月底前尚供應無虞，台南市長黃偉哲呼籲民眾節約用水，但洗手等防疫措施不能馬虎。

依據經濟部水利署南區水資源局今天上午的統計數據，供應農業用水為主的曾文與烏山頭兩座水庫，總蓄水量約1億立方公尺，容量較大的曾文水庫蓄水率僅約9.82%。供應民生用水為主的南化水庫有效蓄水量1478萬立方公尺，蓄水率16.28%。

為確保至5月底還能保持約1個月份的民生與產業用水量，台南地區今天開始實施第一階段限水措施；每天晚間10時至隔天凌晨6時採取降低管壓方式供水，並停止政府機關及國營事業噴水池、澆灌及沖洗街道等非必要用水。

黃偉哲上午接受媒體聯訪時表示，除了例行的節水宣導之外，將針對農業用水與工業用水做一點調控，盡量不要影響民生用水，政府機關也會做一些帶頭示範。目前仍是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，大家該洗的手、該做的清潔工作還是要做；親水公園、游泳池等用水就要省一些。

他說，台灣因為水價相對便宜，所以人均用水量在全世界國家中排名前幾名的高，節水還是有賴民眾一起努力。

嘉南農田水利會會長楊明風表示，今年的嘉南地區一期稻作供灌作業預計在5月底完成，水利會已於上個月啟動節水措施，要求基層掌水工落實供水管控。預計在供灌作業完成後，曾文與烏山頭兩座水庫會有約6000萬立方公尺蓄水量，在雨季來臨前可供調節運用。

南化水庫 黃偉哲 限水

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