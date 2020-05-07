中央紓困一波接一波 中市議員：不要行綁樁之實
台中市議會進行定期大會，國民黨市議員冉齡軒指出，中央多次釋出紓困方案，觀光產業具體紓困振興方案，地方產業、觀光服務業無感，反映「看得到、吃不到」，希望中央不要以「紓困之名，行綁樁之實！」
冉齡軒強調面對全世界的新冠狀疫情防疫，全球航空業、觀光旅遊業、經貿皆受嚴重影響衝擊，世界各國以全面發放現金促進全民經濟
台灣是否將比照，將1兆5百億元，紓困方案，快速啟動地方硬軟體建設，應現金全面發放，馬英九時期發發放3600元消費劵，創造每人至少1、2萬甚至更高消費效益，發揮振興經濟的效果。
冉齡軒表示，市府應輔導觀光產業培訓轉型6點外，以遊客需求食衣住行娛樂為導向與地方產業結合，快速培訓靈魂人物在地導覽員，結合青創、文創、文藝表演展出，讓遊客了解在地文化產業及歷史沿革。
她建議經發局應，快速規劃地方市集，將落實當地水果農產品、多元族群美食、文創、編織技藝等行銷平台！
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