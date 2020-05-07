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疫情重創阿里山百合花產業 母親節嘉義縣府幫花農行銷

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
疫情重創阿里山百合花產業， 母親節前嘉義縣政府幫花農行銷。圖／縣府提供
疫情重創阿里山百合花產業， 母親節前嘉義縣政府幫花農行銷。圖／縣府提供

嘉義縣阿里山松鶴百合產銷班成立20多年，在高海拔山區種香水百合，土地雖然只有2公頃多，年產量卻高達百萬支，年產值3000萬元，成為繼高山茶之後，另項高山產業奇蹟，但受疫情衝擊滯銷，產地價暴跌一半，花農叫苦，為協助花農紓困，縣府母親節幫花農行銷，母親節送百合花表孝心敬意。

百合花受歡迎，百合花的花語是「優雅、純潔、高貴」，原住民的母親花是百合花，部分原住民族，女性佩戴百合花飾代表有良好婦德與操守，過去只有貴族可以配戴，母親節送百合花表達對母親感激，對母愛稱讚。

縣府新聞行銷處為松鶴百合產銷班花農，拍宣傳照行銷，宣傳母親節送花，選擇嘉義阿里山限定百合花；產銷班長、台灣百合產業發展協會理事郝鳳霽說，疫情對百合花產業衝擊大，花卉產業慘兮兮！

原先外銷美、日大宗的蝴蝶蘭、文心蘭、洋桔梗，無法外銷轉內銷，造成排擠作用，切花供應量大， 加上用量大的婚喪喜慶，因為疫情取消或延期、簡化，消費者又少出門，需求大減，造成百合花滯銷，以往產地價每支30至40元，現在暴跌到20元。

產銷班位在海拔1400公尺高山，有10多名班員，香水百合有白色、粉紅色、桃紅色、黃色等多種，全部溫室栽培，一年四季可採收，班員調節品種、改良管理技術，加上高山氣候適宜，年年獲獎，在台北花卉拍賣市場評鑑品質第一。

疫情重創阿里山百合花產業， 母親節前嘉義縣政府幫花農行銷。圖／縣府提供
疫情重創阿里山百合花產業， 母親節前嘉義縣政府幫花農行銷。圖／縣府提供
疫情重創阿里山百合花產業， 母親節前嘉義縣政府幫花農行銷。圖／縣府提供
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疫情重創阿里山百合花產業， 母親節前嘉義縣政府幫花農行銷。圖／縣府提供
疫情重創阿里山百合花產業， 母親節前嘉義縣政府幫花農行銷。圖／縣府提供
疫情重創阿里山百合花產業， 母親節前嘉義縣政府幫花農行銷。圖／縣府提供
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