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媽媽擊鼓隊活出自信 練鼓被趕三次如「孟母三遷」
母親節腳步近了! 嘉義縣朴子市「手創工藝推廣協會媽媽會員們，聘請九天民俗技藝老師教打鼓，組成「巾幗震天擊樂團鼓隊」，戶外練習被民眾嫌太吵驅趕，更換3次地點，差點解散，會員喻為「孟母三遷」，經半年苦練，練成鼓藝，活出自信，周末上午10點母親節前在朴子市高明寺舉行首次公演。
4年前成立的手創工藝協會共60多名媽媽會員，40至50歲不等，由東吳高職老師陳慧薐擔任總幹事，為讓奉獻家庭媽媽們人生不留白，聘老師開班教授各種手工藝，讓學員賺零用金，生活有成就感，去年母親節前舉辦旗袍裝走秀，今年碰上疫情，製作口罩套自用兼販售。
總幹事及媽媽們的熱情，感動議員林緗亭參與練鼓，練鼓過程吃盡苦頭，練鼓地點被趕三次，原因是打鼓聲太大，雖如此，媽媽鼓隊很有毅力決心，不放棄，沒有政府分文補助，鼓不夠用，自己做手工藝品籌錢買鼓。
「練擊鼓活出自信，還可紓壓！」總幹事陳慧薐說，鼓隊變更練鼓地點三次的過程，有如「孟母三遷」，媽媽們展現自信活力，打出震撼樂音，打破刻板印象、打響有生活智慧的女性。
林緗亭說，媽媽們希望努力被看見，她們是很正向、有活力協會，是樂齡前教育的典範，原先婦女節要表演，碰上疫情取消，現在疫情趨緩，母親節前舉辦成果展，展現手工創作，並擊鼓為台灣祈福，擊鼓隊服裝都是媽媽們自己製作，歡迎民眾觀賞。
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