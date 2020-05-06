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嘉南大圳開工百年 南市精選老照片影像展

中央社 / 台南6日電

5月8日是八田與一技師逝世78週年紀念日，台南市長黃偉哲今天提前來到烏山頭水庫獻花追思，並為「引水‧程金－烏山頭水庫舊送水口經典老照片展」主持開幕式。

這項老照片精選呈現1920到1930年間嘉南大圳的珍貴影像，展期自今天起至14日，以及16、17日和23、24日兩週末上午11時至下午4時開放參觀。其中有1張古寫真上色更是首次披露，黃偉哲籲請民眾把握機會前來觀展，一起來感念八田與一技師，重溫這段黑白變彩色的黃金歲月。

每年5月8日八田技師逝世這天，嘉南農田水利會都會邀請八田遺族代表及日本友人在八田技師銅像前舉辦追思紀念會。今年是八田技師逝世78週年，黃偉哲代表台南市民向這位偉大的水圳工程師獻花追思，表達最高敬意，包括「思慕八田技師伉儷台灣友好親善會」代表德光重人、立委郭國文、嘉南農田水利會會長楊明風、西拉雅國家風景區管理處長許主龍都出席今天活動。

今年也是嘉南大圳開工滿百週年，市府、嘉南農田水利會及西拉雅國家風景區管理處聯合舉辦「引水‧程金－烏山頭水庫舊送水口經典老照片展」，呈現當年建設大圳的珍貴影像，讓民眾透過視覺體會先輩們在工具及資源都極度匱乏的年代，如何胼手胝足、共同創造嘉南平原的農業奇蹟。

黃偉哲引用「吃果子，拜樹頭」這句俗語，強調飲水思源，嘉南大圳這個重要的水利設施，至今100年還能夠服務嘉南平原農民，供水無虞，同時也因為這個重要水利建設使得嘉南平原成為台灣米鄉、台灣的穀倉。

黃偉哲說，雖然防疫期間造成八田技師家屬暫時無法前來參加追思會，但是疫情並沒辦法阻隔各界對於八田技師的尊敬，以及對於烏山頭水庫嘉南大圳動工的緬懷。有圖有真相，透過老照片展，一起為八田技師過去對於台灣的貢獻以及其設計的嘉南大圳，百年來對台灣的農業及經濟、生產力傑出貢獻做見證。

台南市文資處表示，這次展覽除了以黑白老照片展示建造水庫的工程歷史，文資處取得「聚珍台灣」總監王子碩的古寫真上色圖片授權，透過黑白及彩色上色照片對照，在歷史場域展出別具意義，其中1張古寫真上色更是首次披露。文資處也藉此機會將過程做成影像紀錄，一起感念八田與一技師，重溫這段黑白變彩色的黃金歲月，看見當年大圳興築工程的辛苦。

水庫 黃偉哲

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