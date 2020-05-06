光華高中用手傳遞幸福 禪繞畫＋筋絡按摩

台南市私立光華高中開了門「正向幸福學」的課程，引導學生手繪禪繞畫，透過感恩明信片表達感謝。另「筋絡按摩」課程，則是藉由認識身體結構，學習局部按摩，今天藉由母親節活動，呈現自己的感恩和愛；也透過統整式的紀錄以及自我省思，讓手的溫度傳遞幸福喜悅。

「正向幸福學」是光華綜合高中學程的校訂必修課程，從運動、睡眠、正向情緒引導學生以正向思維解決日常生活的困境；同時透過美感、感恩、助人的練習、觀察和實踐，學會促進幸褔的方法。

課程中學生初體驗手繪禪繞畫的悸動，同步到郵局寄出禪繞畫明信片，傳遞情意，共同表達自己滿滿的正能量，也希望站在疫情前線的人員，都能健康平安。

任課老師吳佩珊表示：「正向幸福學」選擇禪繞畫作為媒介是因為它簡單易學，每個人都可以做到，不需要具有繪畫天賦。這種單純和美好不但具有人情味，亦能傳遞滿滿的幸福溫度。

學生張立農說，透過課程，學到每一天都要存著感謝。學生鄧伊真表示，把親手製作的卡片投進郵筒，是種很特別的體驗；其抱著一種不知道對方會看到卡片的興奮又緊張的心情，是很特別和珍貴的。

光華高中今天下午並結合「筋絡按摩」課程，舉辦「光華媽媽日-母親節按摩活動」成為校內教職員的福利。由學生服務教職員，針對上肢、肩頸和頭部的穴道按壓，藉此達到放鬆的效果。

學生林益賜表示，第一次這麼近距離為老師按摩，覺得很緊張。但被老師稱讚都有按到穴位、有放鬆的感受後，卻是開心的。