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奇觀！古坑咖啡園高掛紅燈籠 誘捕數千隻果小蠹

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
首批參與改良式紅色誘捕器防治的咖啡農說，這款新型誘捕器體積小、方便操作，誘捕液也不易揮發，捕捉效果明顯增加。記者陳苡葳／翻攝
首批參與改良式紅色誘捕器防治的咖啡農說，這款新型誘捕器體積小、方便操作，誘捕液也不易揮發，捕捉效果明顯增加。記者陳苡葳／翻攝

有台灣咖啡故鄉之稱的「古坑咖啡」，近年遭受害蟲「咖啡果小蠹」侵襲，導致咖啡產量大減，農民苦不堪言，因此農委會茶改場不斷嘗試研發防治方法，今日發表最新型的改良式紅色誘捕器示範結果，成功以氣味誘引方式降低田間咖啡果小蠹的密度及果實危害率。

茶改場場長蘇宗振表示，全國咖啡產區近年皆飽受果小蠹干擾，不僅嚴重影響產量，且因幼蟲都躲在果實內，要徹底防治相當不容易，因此將原有的誘捕器改良成體積較小也方便農民操作的樣式，填裝的誘捕液也有一定持久度，不易揮發，使整體誘捕效果增加了20%，對環境也是非常友善的方法，咖啡農可於每年3至4月咖啡開花期間懸掛誘捕器，把握防治果小蠹的黃金時機。

蘇宗振說，約有40戶咖啡農參與第一批改良式紅色誘捕器防治，示範的咖啡園面積達8公頃，防治初期中低海拔地區就平均捕捉到超過1000隻的果小蠹，高海拔地區則平均約100隻，誘捕成效良好。

古坑特用作物咖啡產銷第六班班長劉易騰說，他自3月下旬開始吊掛誘捕器，捕捉效果相當明顯，透過誘捕器還可幫助追蹤果小蠹在田間的群聚熱點，有效抑制果小蠹蔓延，提升防治區塊。

約有40戶古坑咖啡農參與改良式紅色誘捕器防治，約3000個誘捕器吊掛在咖啡樹上，形成「紅燈籠」高掛的奇景。記者陳苡葳／翻攝
約有40戶古坑咖啡農參與改良式紅色誘捕器防治，約3000個誘捕器吊掛在咖啡樹上，形成「紅燈籠」高掛的奇景。記者陳苡葳／翻攝
行政院農委會茶改場不斷嘗試研發防治方法，今日發表最新型的改良式紅色誘捕器示範結果，成功以氣味誘引方式降低田間咖啡果小蠧的密度及果實危害率。記者陳苡葳／翻攝
行政院農委會茶改場不斷嘗試研發防治方法，今日發表最新型的改良式紅色誘捕器示範結果，成功以氣味誘引方式降低田間咖啡果小蠧的密度及果實危害率。記者陳苡葳／翻攝

咖啡 古坑 農民

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