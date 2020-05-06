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她用行動活出人生智慧 獲西螺公所表揚模範母親

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
西螺鎮公所規畫「日常生活相片展」，即日起至5/15歡迎民眾洽公時可至2樓參觀。記者陳苡葳／攝影
西螺鎮公所規畫「日常生活相片展」，即日起至5/15歡迎民眾洽公時可至2樓參觀。記者陳苡葳／攝影

溫馨五月天，往年各地公所會舉辦集體表揚活動與獲獎模範母親同慶佳節，但今年因為新冠肺炎疫情影響，許多活動都暫停舉辦，雲林縣西螺鎮公所也改成到獲表揚者家中頒贈牌匾及禮物，祝福獲獎的媽媽們母親節快樂。

「雖然日子過得簡單，但知足就會感到快樂！」現年70歲的李金花，小時候因為家境貧困只能供她唸到小學，但她卻用行動活出生活智慧。

李金花說，21歲出嫁後就隨著丈夫務農，一路拉拔5個孩子長大，雖然因為照顧家庭而沒有自己的獨處時間，但看著孩子順利長大成人，人生就已經很滿足。

西螺鎮公所也規畫「日常生活相片展」，在公所2樓走廊打造模範母親、模範夫妻照片牆。其中入選的夫妻檔廖振雄及廖劉富美開心跟大家分享他們維持婚姻的祕訣，他們說，「經營婚姻的祕訣就像跳舞，一人進，一人則退，互相體諒即是長遠之道」。

西螺鎮長鄭玲惠說，展覽即日起開放至5月15日，歡迎民眾前往公所洽公時，可到2樓參觀模範母親與模範夫妻的生命故事。

入選模範夫妻的廖振雄及廖劉富美開心跟大家分享兩人維持婚姻的祕訣。記者陳苡葳／攝影
入選模範夫妻的廖振雄及廖劉富美開心跟大家分享兩人維持婚姻的祕訣。記者陳苡葳／攝影
今年因為新冠肺炎疫情影響，許多活動都暫停舉辦，西螺鎮公所也改成到獲表揚者家中頒贈牌匾及禮物。記者陳苡葳／翻攝
今年因為新冠肺炎疫情影響，許多活動都暫停舉辦，西螺鎮公所也改成到獲表揚者家中頒贈牌匾及禮物。記者陳苡葳／翻攝

模範母親 夫妻

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