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急難紓困擴大補助申請首日 黃偉哲：以民眾切結書為重

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影

今天是急難紓困擴大補助開放申請第一天，台南市長黃偉哲表示，今天台南市許多區公所湧入不少民眾，但沒有發生混亂的狀況，因為昨天已經通知公所人員，要以民眾的切結書為重，並告知民眾要自負法律責任，公務員不必和民眾產生衝突。

黃偉哲今天下午參加台南市計程車相關人才培訓課程活動，受訪時表示，昨天已招訓所有公所同仁，希望以民眾的切結書為重，民眾既然切結了，那就要自負法律責任，若切結不實，就有使公務員登載不實的問題，相關的法律責任由切結的民眾自己負擔，公務員不需要在此時與民眾產生衝突。

黃偉哲認為，民眾真的有困難才要申請紓困，如果已向民眾解釋清楚切結書的用意，且民眾也願寫切結書，那就盡量會讓民眾在最短時間內完成申請程序，行政院已規定一周內就可領到現金。

黃偉哲說，農民、漁民也受到這波疫情衝擊，像是蘭花也受到影響，遠洋漁船也因其他國家鎖國進不去，無法販售魚貨，希望政府能多少給予補償，簡化行政作業流程，讓農漁民早日領到相關的紓困金。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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