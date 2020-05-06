溫馨母親節 永康警分局送女性同仁康乃馨

台南市永康警分局今下午準備康乃馨及小禮物，由分局長呂世明親自送給分局所有女性同仁，感謝平日在工作辛苦付出，同時提前祝福母親節快樂，難得度過輕鬆時光。

呂世民表示，雖然女警人數在警界仍算不多，但是對治安及為民服務工作熱忱及表現，不會輸給男性同仁，無論是查緝毒品人口、詐欺車手，或是取締交通違規等等，甚至處理家暴案件、關懷弱勢及行政業務等工作，女性同仁都能積極參與並完成任務。