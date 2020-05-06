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台南左鎮化石館「鰭幻足跡」特展 母親節2天媽媽免費

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲在巨齒鯊的血盆大口裡拍照，歡迎媽媽們來到左鎮化石館。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲在巨齒鯊的血盆大口裡拍照，歡迎媽媽們來到左鎮化石館。圖／台南市府提供

台南市左鎮化石園區9日推出「鰭幻足跡」特展，台南市長黃偉哲今天出席宣傳記者會時表示，園區在母親節假期推出媽媽免費、同行者打7折優惠，9日及10日兩天入園參觀的前100名媽媽們可獲贈一株火鶴，祝福所有的媽媽母親節快樂，鼓勵民眾趁機安排親子之旅。

台南市長黃偉哲今天帶領民眾搶先入場360度的環景互動投影，黃偉哲說，上周五才為「鰭幻足跡」特展開箱，才隔幾天，包括360度的環景投影、巨齒鯊化石展品與1：1的牙齒複製品都已現身到展，令人驚豔。

「鰭幻足跡」的5大特色包括「360度互動投影」、「召喚滄龍」、「冒險AR APP」、「會跑的鯨魚」以及「巨齒鯊重現血盆大口」。黃偉哲在現場不僅觸控360度環景螢幕上的魚群，甚至召喚滄龍現身，與現場參觀者親身體驗與古生物互動的樂趣，隨後更進入巨齒鯊的血盆大口裡駐足拍照，實際體驗巨齒鯊驚人且碩大牙齒帶來的震撼感。

黄偉哲也宣布園區在5月9日（六）、10（日）兩天推出母親節優惠活動。凡具母親身份者在這兩天皆可免費入園，陪同的家人也可享優待票（70元）入園，歡迎大家帶著珍愛的媽媽來看珍貴的化石

文化局表示，為了本次特展，左鎮化石園區也首度以吉祥物KIKI 與KOKO為主角，設計一款APP探索遊戲，民眾在指間就能體驗化石復活探險，只要至APP Store(iOS)或Google Play商店(Android)搜尋下載「鰭幻足跡～KIKIKOKO冒險團APP」後進入展場，就能和KIKI和KOKO一同乘著潛水艇深入海底探險尋寶，完成收集10種海洋生物者可得到神秘小禮。

左鎮化石園區「鰭幻足跡」特展不另收費，從9日起至明年4月12日止，以鰭足生物演化史為主題，特展亮點之一的「巴基鯨化石」被稱為「長腳會跑的鯨魚」，搭配海洋古生物化石，讓遊客感受鰭足生物演化的迷人魅力。展區中還有360度環景互動投影，重現滄龍、魚龍、蛇頸龍等古生物暢遊的海域。

台南市左鎮化石園區9日推出「鰭幻足跡」特展，市長黃偉哲（左二）今天先賭為快。圖／台南市府提供
台南市左鎮化石園區9日推出「鰭幻足跡」特展，市長黃偉哲（左二）今天先賭為快。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲與左鎮光榮國小互動。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲與左鎮光榮國小互動。圖／台南市府提供

化石 黃偉哲

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