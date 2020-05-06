1萬元紓困申請 黃敏惠：民眾提出影響證明就發

新台幣1萬元急難紓困申請今天上路，對於受疫情影響生計的部分，申請的民眾認為很難提出證明，嘉義市長黃敏惠表示，只要民眾寫得出來，且能夠認定，就會發放。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）帶來民生經濟影響，中央於4日宣布擴大急難紓困方案補助對象。市長黃敏惠要求社會處、民政處、東西區公所迅速整合提供服務，今天起在東西區公所禮堂開設服務專區，協助民眾簡便的申請急難紓困萬元補貼。

黃敏惠表示，這次疫情影響非常大，紓困方案更是民眾關注的重點，市府最擔心的是，民眾抱著很大的期待申請，但萬一落空了，這是很苦的。因此，市府希望中央在公布政策時，相關配套要做好，且要與地方政府密切溝通，地方一定會配合。

1萬元急難紓困申請今天上路，申請的民眾大都認為很難提出「受疫情影響生計部分」的證明，黃敏惠說，只要民眾寫得出來證明，且能夠認定，就會發放。

黃敏惠指出，希望中央急難紓困方案的配套做好再公布，不然讓民眾的期望很高，失望就越大，也會讓第一線的公務員無所適從。

黃敏惠表示，第一時間獲知急難紓困要擴大，市府立刻整合資源，以服務專區的方式，讓民眾有人引導、不用多跑。只要符合申請資格，就盡速處理。