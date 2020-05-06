肥料之亂農民束手 中市議員：沒肥料生計受影響

肥料補助實名制造成農民用肥困擾，台中市議員陳廷秀指出，中央政府曾說要給實耕者補助不需要契約就可以買，但很多農民反映仍須提出實質租約證明，陳廷秀質疑，實名制一直延續下去，農民買肥料還要被管制，引發恐慌。

陳廷秀指出，農委會說只要有地號就可以補助，但地主不給地號就不能申請補助，那農民不想要肥料補助單純買肥料行不行？

他說，農委會認為目前肥料產量跟恐慌性購買量大有差距，如讓農民自由現貨交易，缺肥會越來越嚴重，所以才採用實名制來控制，如果供需恢復正常，實名制是否就應停止，副主委說農委會實名制未來要一直延續下去！

陳廷秀質疑：難道未來就是要由農委會來管制農民買多少肥料嗎？海線部分農友瘋搶肥料引發恐慌。

陳廷秀表示，海線地區的農民購買肥料不是為了區區補助20元，而是要有貨源，肥料對農民而言是很重要的生產物資，沒有肥料就無法生產，相對影響民生問題，農民不是要區區二十元的補助，主要是希望肥料不要短缺，才利於耕作、生產。

非常時期農民可以共體時艱，陳廷秀表示，還是要請政府思考，如何讓農民肥料不虞匱乏，恢復正常交易，使農民安心免於恐懼，農民的心聲，政府聽到了嗎？