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疫情衝擊紙風車李永豐：快剉了！ 翁章梁挺線上劇場
紙風車劇團因應新冠肺炎推出「紙風車綠光返笑日線上劇場」活動，嘉義縣長翁章梁出錢出力相挺，上月北上與鄉親、紙風車執行長李永豐同台演出，上午李返鄉向翁致謝，提供百個拍片名額給嘉義縣人，李說，疫情衝擊太大，紙風車「快剉了」；翁說，「我們要撐住紙風車！」
疫情席捲全球，表演藝術團體無法倖免，李永豐說，紙風車、綠光劇團每年超過300場演出，每月開銷548萬元，2月至今沒演出沒收入，已支出逾1500萬元，預備金剩2000多萬元，無財團長期支援，疫情持續到年底，將虧損逾5000萬。
「嘉義人挺嘉義人」，李永豐是嘉義縣布袋鎮人，他說，紙風車柯一正、吳念真等董事是嘉義人，疫情衝擊太大，過去反毒及巡迴鄉鎮市公益演出都倒貼，感謝翁縣長出錢出力相挺，他與翁都參與野百合學運，還一起進總統府見李登輝。
李永豐表示，因應5Ｇ數位時代，透過紙風車綠光返笑日線上劇場演出，培養年輕人，至今投件影片逾300件，提供百個名額給嘉義鄉親，希望未來培養像林懷民、吳念真、柯一正一 樣傑出的表演藝術人才 。
翁章梁上月北上參與劇場拍攝，翁呼籲大家一起撐住紙風車，不能讓紙風車消失，只要設籍嘉義縣民眾，拍片投稿「返笑日」線上劇場活動獲錄取，3000元獎金由縣政府提供，共100個名額。觀賞劇場請上網搜尋「紙風車綠光返笑日線上劇場」。
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