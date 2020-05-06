水庫乾渴 嘉南農田水利會：勒緊腰帶供水至5月底無虞

連日天氣炎熱，沒有下雨，台南水情也跟著嚴峻，燈號由綠轉黃，7日晚間開始實施夜間減壓供水，但目前又是防疫期間鼓勵勤洗手，外界對水情有雪上加霜的疑慮，台南市長黃偉哲今天受訪時強調，當先則洗、當省則省，只要不浪費，勤洗手維護身體健康，還是必要的。

嘉南農田水利會長楊明風也說，一期稻作灌溉用水將持續到5月底，約還有一個月才會結束，因應枯水季，水利會也是勒緊腰帶，想盡辦法存水，以目前的用水及水情狀況評估，曾文及烏山頭兩座水庫，到一期稻作供灌結束還有6000萬立方公尺蓄水量，到5月底前供水能力還是足夠的。

面對抗疫期間水資源缺乏，要如何平衡， 黃偉哲指出，勤洗手、戴口罩及保持安全社交距離，是防疫三寶，雖然目前水情燈號由綠轉黃，開始進行夜間減壓供水，但還沒嚴重到沒水可用，因此當省則省、當用則用，只要不浪費，民眾勤洗手是必要的，節約用水之餘當洗則洗，並不會影響到水情。

黃偉哲強調，目前水情燈號綠轉黃，實施夜間減壓供水，一旦嚴峻到燈號轉橙，將會限制游泳池、洗車業等的供水，市府將積極勸導工業區廠家及科學園區 用水大戶，能稍微節約用水，更呼籲民眾非必要用水不要浪費，大家一起節約用水，度過水情難關。

黃偉哲說，期待期將到來的梅雨季節可以來及時雨，以舒緩水情，目前從綠燈轉黃燈，希望有雨水就不需要轉成橙燈，那如果必要的話，真的不得已燈號才會向上提升，現階段大家只要注意，還是再提一遍，當洗則洗、當省則省、當用則用，防疫的用水應該不會影響到用水的供應。