台南左鎮化石園區特展 母親節檔期登場祭優惠
台南左鎮化石園區將於9日推出「鰭幻足跡」特展，台南市長黃偉哲今天出席宣傳記者會時表示，園區在母親節假期推出媽媽免費、同行者打7折優惠，民眾可趁機安排親子之旅。
台南左鎮化石園區將於9日起至明年4月12日止，舉辦以鰭足生物演化史為主題的「鰭幻足跡」特展；除了展出園區本身的鯨豚化石館藏外，更從大地化石礦石博物館、樹谷生活科學館、國立海洋生物博物館、庶古文創等多個博物館機構借展，展出豐富、多元的鯨豚化石。
特展亮點之一的「巴基鯨化石」被稱為「長腳會跑的鯨魚」，搭配海洋古生物化石，盼讓遊客感受鰭足生物演化的迷人魅力。展區中還有360度環景互動投影，重現滄龍、魚龍、蛇頸龍等古生物暢遊的海域。
黃偉哲上午出席特展宣傳記者會後進入展區參觀，並特別在巨齒鯊造景區接受媒體拍照、聯訪。
黃偉哲表示，鰭幻足跡特展的展品豐富，不管是鯨豚類或鯊魚，都充滿知性和感性，適合親子一起參觀。台南市為了慶祝母親節，推出母親免費、陪母親一起來的人打7折門票優惠，民眾可把握機會安排行程，帶珍貴的母親來看珍貴的化石。
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