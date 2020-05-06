烏山頭水庫已百年 嘉南水利會今追念八田與一貢獻

嘉南農田水利會今天在烏山頭水庫舉辦紀念八田與一逝世78周年 及「引水．程金」老照片展同步開幕，今年是烏山頭水庫、嘉南大圳動工100周年，台南市長黃偉哲到場向八田與一銅像獻花，感謝他對打造嘉南平原米鄉的貢獻，雖然疫情暫時阻隔台日的交流，但他還是要問候八田與一的家人，台灣與日本友人的心，還是在一起。

5月8日是八田與一逝世紀念日，嘉南農田水利會配合今年烏山頭水庫與嘉南大圳動工100周年舉辦的老照片展，提前舉辦八田與一追思活動，市長黃偉哲、立委郭國文、嘉南農田水利會長楊明風及代表日本的台灣友好親善會德光崇信及西拉雅國家風景區管理處長許主龍及地方人士，齊聚在八田與一銅像前，靜默追思後向八田與一銅像獻花追思。

黃偉哲表示，八田技師對台灣的貢獻卓著，雖然是防疫期間，但無法阻隔大家對八田的緬懷，尤其烏山頭水庫及嘉南大圳動工至今100周年，相關水利設施100年來服務嘉南平原的廣大農民，讓農業灌溉供水沒有乾涸之餘，這也要感謝嘉南農田水利會對相關水利設施的維護，希望能夠再繼續讓嘉南成為台灣的米倉。