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愛心不落人後 台南這家幸福企業員工集資捐贈救護車

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
大成鋼今天捐贈救護車及先進救護器材一批給台南市消防局，由局長李明峯代表接受，並配撥仁德消防分隊供執行到院前緊急救護使用。記者邵心杰／翻攝
大成鋼今天捐贈救護車及先進救護器材一批給台南市消防局，由局長李明峯代表接受，並配撥仁德消防分隊供執行到院前緊急救護使用。記者邵心杰／翻攝

大成不銹鋼工業股份有限公司得知台南市仁德消防分隊救護車已逾年限，且出勤頻繁亟需汰換，全體員工踴躍捐助，差額則由公司補足，捐贈「大成鋼集團號」及X-series 12導程生理監視器等救護器材及設備一批總價共計400萬元，今天捐贈給台南市消防局，由局長李明峯代表接受，並配撥仁德消防分隊供執行到院前緊急救護使用，回饋鄉里。

大成鋼於1986年由謝榮坤在台南仁德區創立，初期以製造不銹鋼工業用管為主，迄今已發展成為國際企業，在國內外業界享有盛名，不僅是眾人口中的幸福企業，對社會公益的參與更是不落人後。

董事長謝麗雲、總經理謝榮坤及執行長王玲華得知仁德消防分隊救護車已逾年限，且出勤頻繁亟需汰換，覺得此事很有意義力促，雖公司獨立捐助救護車不成問題，但覺得好事應給員工有機會參與，果不其然消息一公布立即得到員工的踴躍捐助，差額則由公司補足。

謝榮坤說，捐贈救護車救人一命，很有意義，尤其能為地方鄰里貢獻自己的心意，大家都感受到種福田的喜悅。

局長李明峯表示，該局現正在大力推動到院前心肌梗塞病患急救成功，自統計去年開始與台南8家心導管急救責任醫院推動到院前12導程心電圖系統，至今年3月底急性胸痛病患經救護車上施作12導程心電圖共534件，並經醫院端確診為急性心肌梗塞共46件，搶救了46條寶貴的生命，大幅縮短黃金搶救時間。

大成鋼得知台南市仁德消防分隊救護車已逾年限，且出勤頻繁亟需汰換，全體員工集資捐贈救護車及救護設備一批總價共計400萬元。記者邵心杰／翻攝
大成鋼得知台南市仁德消防分隊救護車已逾年限，且出勤頻繁亟需汰換，全體員工集資捐贈救護車及救護設備一批總價共計400萬元。記者邵心杰／翻攝

救護車 心肌梗塞

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