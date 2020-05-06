影／遲來全家福照 自強媽媽王津姝扛家計背後滿洋蔥
今年獲選為家扶基金會自強媽媽的王津姝，歷經幼子未滿月丈夫憂鬱症及躁鬱症發作經常需就醫治療，她扛起家計，一度又失業，全家4口生計幾陷絕境，「為母則強」的她走出絕路，北台南家扶社工及婚紗公司，今更圓了「遲到」的全家福照，過程溫馨。
家住台南永康40歲的王津姝，與丈夫結婚17年，婚後育有二名兒女，老大17歲女兒讀高二，15歲弟弟現讀國三，生下老二坐月子時，丈夫因長期工作壓力，憂鬱症及躁鬱症發作送醫無法工作，全家生活陷入困境。
不料幾年後，先生又因瓦斯氣爆導致全身90%以上嚴重燒燙傷，幾乎喪失生活自理能力，全家二度遭受重大打擊。
「若我倒了，這個家怎麼辦？」王津姝為維持家計及照顧先生、孩子，她不辭辛勞
一天得兼差好幾份工作，一度遭裁員，甚至待業達半年，全家僅剩下不到500元，她不辭辛勞打零工，後來在另家公司經營不善面臨裁員之際，她參加了家扶家長服務方案，獲得專業清潔技能培訓，終順利謀得現在於診所食物料埋及清潔工作，讓生活漸趨穩定，收入逐漸穩定。
王津姝一路走來嘗過不少苦頭，她說「當媽媽」給她最大勇氣去面對挑戰，她也感謝家扶社工的勉勵「不要做令人遺憾的事，那就失去別人幫助我們的意義。」
日前家扶社工獲知，兩個孩子最大的願望是能拍一張全家福照，經社工協助台南科技巨星婚紗時尚婚紗館助圓夢。
「謝謝妳這麽辛苦養我們長大...愛妳喔！」今上午婚紗店公關郭昱成送上全家福照時，王津姝開心笑了，女兒及兒子捧著花束、蛋糕及手工卡片表達對媽媽的感謝時，私下談及這些年如何撐過來，王津姝數度哽咽說，一切都值得了。
北台南家扶中心說，王津姝經北台南家扶推薦原預計母親節前夕獲家扶基金會表揚，但今年因疫情停辦，今由北台南家扶主任莊淑惠轉贈玫琳凱公司、福瑞睿狐、義廚寶、立錡科技和港記酥皇等愛心企業提供的保養組、背包、鍋具、高級吹風機和糕餅等禮物，同時也祝福天下每一位母親都平安健康，安度疫情。
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