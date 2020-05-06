高壓鋼管施工 台南麻豆地區明天天然氣將停供一整天

南部這兩天高溫難耐，不少學校有安裝冷氣，擔心新冠肺炎疫情要保持空氣流通，不准開冷氣，只能吹電扇，有學生熱到上課昏沉，還有學生搶吹電風扇，嘉義市有家長致電到教育處反映，最近即將舉辦國中會考，孩子們都積極在準備，但在學校卻汗流浹背，實在很心疼，希望能提前開冷氣，開不開冷氣，陷入兩難。

2020-05-05 23:59