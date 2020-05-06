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高壓鋼管施工 台南麻豆地區明天天然氣將停供一整天

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南麻豆地區明天天然氣將停供一整天。記者修瑞瑩／攝影
台南麻豆地區明天天然氣將停供一整天。記者修瑞瑩／攝影

大台南區天然氣(股)公司為配合台南市政府地政局麻佳公路地下涵管工程所需，於麻豆區麻佳路一段(新樓醫院前)辦理天然氣高壓鋼管改管工程。台南市麻豆區將自109年5月7日(四)上午8時起至109年5月8日(五)上午8時止，共計停氣24小時，預計109年5月8日(五)上午8時起逐步恢復供氣。當日如逢下雨工程則將順延一天。

天然氣公司表示，本次暫停天然氣供應的對象是裝置地址在麻豆區之家庭用戶、商業、服務業及工業用戶，考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請民眾配合改道並注意交通安全；停氣期間，請勿使用瓦斯爐具，並配合將開關關閉。

停氣區域影響範圍為麻豆區：中山路、民權路、國中街、興中路、興國路、小埤里苓子林及麻豆口等。

大台南區天然氣(股)公司提醒，恢復供氣初期瓦斯爐具可能有點火不順情形，請用戶開啟窗戶保持通風。

大台南天然氣 永康營業所洽詢電話：06-3136826，查詢網站：http://www.shingying.com.tw

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