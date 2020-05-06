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台西警局尋獲自殺民眾、破獲竊盜案 張麗善頒獎鼓勵

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（左二）等人日前到台西警察分局為警方鼓勵打氣。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善（左二）等人日前到台西警察分局為警方鼓勵打氣。圖／雲林縣府提供

雲林縣台西警察分局接連尋獲自殺民眾及破獲竊盜案，縣長張麗善日前到警分局頒發獎勵金，並表達對警方的感謝；張麗善說，全力支持警方嚴正辦案，守護鄉親的生命財產安全，讓鄉親更能安心與放心。

崙豐所長鄭舜元與警員林照開2日晚間在台17線巡邏時，發現蔡姓男子駕駛的車輛，懸掛註銷車牌，欲上前攔查，不料蔡男拒絕受檢並加速逃逸，以將近時速200公里狂飆，鄭舜元通報請求支援，警局調派線上警力，隨即將蔡男圍捕到案。

27歲的丁男4日早上10點多，因感情問題欲尋短，獨自一人爬上租屋處頂樓欲輕生，麥寮派出所長張家寶隨即趕往現場溫情喊話，並在丁男家人安撫下，總算攔阻成功，適時化解一場悲劇。

縣長張麗善說，日前雲林縣境內發生鬥毆事件，嫌犯公然挑戰公權力，造成人心惶惶，警察局在事件後不只夜間巡邏增加班次，同時也成立社區安全守護站，解救自殺民眾跟破獲竊盜案就是最好的例子，相當感謝臺西警方的努力，也表達對警察嚴正執法的支持。

雲林縣警察局長顏旺盛表示，最近這段期間，部分零星個案讓縣民認為轄區治安不好，影響警察形象，關於這點警方絕對捍衛不容挑戰，他強調警察嚴正執法，絕對沒有假期，會加強執行各項勤務的強度，鼓勵同仁勇於執法，打擊所有犯罪行為。

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台西警分局日前圍捕竊車逃逸的嫌犯。圖／台西警分局提供
台西警分局日前圍捕竊車逃逸的嫌犯。圖／台西警分局提供

警察 張麗善 竊盜

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