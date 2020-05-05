快訊

自行停藥是故意？你所不知道的「原因自由行為」

大樂透9.3億獎落台中一人獨得 彩券行連兩周開出大獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

60位老人推行公民參與預算 雲林龍潭餐廳重新開張

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣第1個參興式預算自辦共餐的東勢鄉龍潭村，因疫情停止共餐，今天恢復，雖保持安全用餐距離，老人家也吃得特別開心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣第1個參興式預算自辦共餐的東勢鄉龍潭村，因疫情停止共餐，今天恢復，雖保持安全用餐距離，老人家也吃得特別開心。記者蔡維斌／攝影

東勢鄉龍潭村是雲林縣第1個實施公民參與預算方式開辦共餐的社區，「龍潭餐廳」和其他長青食堂一樣，因應疫情停餐1個月，經老人共同協議，今天率先恢復共餐，久別重逢，老人家又一起吃飯，像家人樣團聚一般，話題特別多，只是防疫仍不可免，保持用餐距離，照樣有說有笑，吃得格外開心。

東勢鄉龍潭村長黃詩媛為落實每分錢用在村民的身上，成立龍潭共好促進協會率先推動公民參與預算，讓村民自主預算的使用，去年底自辦共餐，從食材、烹煮、財務分配，全由村民集體決議、群策共治。

半年來，60位共餐的長輩很享受每天的用膳時光，直到最近疫情嚴竣，不能忽視老人家群聚的風險，今年3月集體決議停止共餐1個月，並自行籌畫拍攝防疫影片，凝聚情感，不因疫情恐懼而拆散社區，目前其他鄉鎮長青食堂均仍停止共餐，但龍潭村的長輩認為疫情已稍緩和，決議恢復共餐。

「龍潭餐廳」今天重新歡喜開張，一大早志工忙進忙出張羅飯菜，相隔1個月大家懷念特別多，走進餐廳興高采烈，喜悅全寫在臉上，每道菜全是熟悉的味道，80歲奶奶說，獨自在家用餐吃得很沒味，心情也快悶壞了，她們這群「資深閨密」能再團聚，天南地北有說有笑，這才是人生的好滋味。

村長黃詩媛看到長輩吃得津津有味，欣悅地說，共餐是集體「群策群力」的理想與成果，雖恢復共餐，但防疫不能少，量體溫、勤消毒、保持安全用餐距離，照樣可吃得開心又安全。

雲林縣第1個參興式預算自辦共餐的東勢鄉龍潭村，因疫情停止共餐，今天恢復，雖保持安全用餐距離，老人家邊吃邊聊，吃得特別開心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣第1個參興式預算自辦共餐的東勢鄉龍潭村，因疫情停止共餐，今天恢復，雖保持安全用餐距離，老人家邊吃邊聊，吃得特別開心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣第1個參興式預算自辦共餐的東勢鄉龍潭村，因疫情停止共餐，今天恢復，老人家吃得特別開心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣第1個參興式預算自辦共餐的東勢鄉龍潭村，因疫情停止共餐，今天恢復，老人家吃得特別開心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣第1個參興式預算自辦共餐的東勢鄉龍潭村，因疫情停止共餐，今天恢復，雖保持安全用餐距離，老人家也吃得特別開心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣第1個參興式預算自辦共餐的東勢鄉龍潭村，因疫情停止共餐，今天恢復，雖保持安全用餐距離，老人家也吃得特別開心。記者蔡維斌／攝影

疫情

延伸閱讀

桃園龍潭首座社區公共托育家園啟用 6日招生說明會

雲林領補助排得落落長 漁會忙翻天請漁民別急

汛期防疫又防災 雲林雙重兵推

雲林男子疑輕生臥軌 遭火車撞上身首異處

相關新聞

60位老人推行公民參與預算 雲林龍潭餐廳重新開張

東勢鄉龍潭村是雲林縣第1個實施公民參與預算方式開辦共餐的社區，「龍潭餐廳」和其他長青食堂一樣，因應疫情停餐1個月，經老人...

台南解封 7日起恢復校園開放

台南市中小學因受敦睦艦隊確診官兵事件影響，自4月23日起校園全面禁止對外開放，但因國內已超過3周無本土性確診案例，今天又...

影／狠狠地丟 台南女中以躲避球發洩考試壓力

高三學生最悶的是被考試壓到喘不過氣來，多數學生都想找機會發洩一下，為下一場大考做準備。台南女中班際躲避球賽為期12年，就...

生技業者推出用「喝」的關廟金鑽鳳梨 黃偉哲代言推薦

台南市長黃偉哲今天參觀研發「喝一瓶等於吃半顆關廟鳳梨」飲品的在地生技廠。他說，鳳梨今年外銷雖然受阻，但透過推廣加工與強力...

防疫新生活 翁章梁宣布有條件開放校園游泳與辦校慶

新冠肺炎疫情，國內抗疫逾百日，今天再傳零確診，疫情稍緩和，嘉義縣原是西部縣市唯一零確診縣市，上月2名從歐美返國學生確診案...

台南龍崎國小母親節前號召小朋友 「大聲對媽媽說愛」

台南市龍崎國小今在母親節前夕舉辦「新冠肺炎當前，大聲對媽媽說愛」活動，學生在圖畫紙上著色，寫下新冠肺炎100多個日子來，...

雲林領補助排得落落長 漁會忙翻天請漁民別急

政府推出各項紓困補助，其中漁民紓困生活補貼金3萬元開始受理申請，兩天來雲林區漁會各辦事處都大排長龍，從室內排到室外，從樓...

南部水情進入最乾旱期 南水局：所有備用水要撐到6月底

曾文水庫蓄水率跌破一成，南化水庫也僅剩不到兩成，水利署南區水資源局表示，曾文水庫因庫容量大，雖然剩不到一成，但和烏山頭水...

她為養兒忍病痛背點滴 外出掙錢抗病魔

56歲的蕭百利過去曾遭前夫家暴，後來與兒子相依為命，展開新生活，未料卻罹患嚴重的全身性紅斑性狼瘡，讓她生活陷入困境，但為...

百歲阿嬤愛呷土豆愛縫紉忘憂 雲林縣長驚訝又羨慕

母親節前夕，雲林縣長張麗善今天提前探望斗六市102歲人瑞吳黃阿雪，以及雲林家扶的自強媽媽郭娥等人，感念她們無私為家庭奉獻...

嘉義市康乃馨價格跌 市長帶頭做花藝紓困

嘉義市為全國第二大康乃馨產地，因活動大量減少，造成花價比去年同期下跌近5成，嘉義市府與農委會合作，向在地花農買3萬4千株...

民代政務官20年突發病危 他人生轉折下半場與蜂為伍

台南市政府民族事務委員會前主委汪志敏去年因病去職，一場大病後人生重新規畫，他回到部落籌組嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社...

熱門新聞

中央擴大紓困方案不清不楚 基層公所人員怨「秀過頭」

噁心！捷運淡水線阿北擤鼻涕抹鐵桿 網崩潰：母湯阿

影／金門這家彩券行連7次開出頭獎 店家開心放鞭炮

影／化悲傷為力量 賴文德為至愛成立獎學金助弱勢生

北屯人注意！台74潭子段施工 警籲提前改道防堵車

北市環保檢舉魔人 一人檢舉3707件入袋81萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。