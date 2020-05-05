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60位老人推行公民參與預算 雲林龍潭餐廳重新開張
東勢鄉龍潭村是雲林縣第1個實施公民參與預算方式開辦共餐的社區，「龍潭餐廳」和其他長青食堂一樣，因應疫情停餐1個月，經老人共同協議，今天率先恢復共餐，久別重逢，老人家又一起吃飯，像家人樣團聚一般，話題特別多，只是防疫仍不可免，保持用餐距離，照樣有說有笑，吃得格外開心。
東勢鄉龍潭村長黃詩媛為落實每分錢用在村民的身上，成立龍潭共好促進協會率先推動公民參與預算，讓村民自主預算的使用，去年底自辦共餐，從食材、烹煮、財務分配，全由村民集體決議、群策共治。
半年來，60位共餐的長輩很享受每天的用膳時光，直到最近疫情嚴竣，不能忽視老人家群聚的風險，今年3月集體決議停止共餐1個月，並自行籌畫拍攝防疫影片，凝聚情感，不因疫情恐懼而拆散社區，目前其他鄉鎮長青食堂均仍停止共餐，但龍潭村的長輩認為疫情已稍緩和，決議恢復共餐。
「龍潭餐廳」今天重新歡喜開張，一大早志工忙進忙出張羅飯菜，相隔1個月大家懷念特別多，走進餐廳興高采烈，喜悅全寫在臉上，每道菜全是熟悉的味道，80歲奶奶說，獨自在家用餐吃得很沒味，心情也快悶壞了，她們這群「資深閨密」能再團聚，天南地北有說有笑，這才是人生的好滋味。
村長黃詩媛看到長輩吃得津津有味，欣悅地說，共餐是集體「群策群力」的理想與成果，雖恢復共餐，但防疫不能少，量體溫、勤消毒、保持安全用餐距離，照樣可吃得開心又安全。
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