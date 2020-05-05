台南解封 7日起恢復校園開放

台南市中小學因受敦睦艦隊確診官兵事件影響，自4月23日起校園全面禁止對外開放，但因國內已超過3周無本土性確診案例，今天又零確診，社區傳播疑慮暫解，市長黃偉哲宣布，5月7日起恢復開放，供民眾使用。

黃偉哲表示，台南市面對防疫一直以「料敵從寬、禦敵從嚴」、「阻絕傳染風險於境外」的原則嚴謹看待，由於市政團隊的用心與市民的配合，台南已連續16天無新增確診案例，確診案例數也一直維持六都最低。而國內近兩周的確診病例都屬境外移入，且已超過3周無本土性病例，今天又回復零確診，社區傳染風險已大幅降低。

黃偉哲說，為回應民眾到校園健身運動的習慣，因此在教育局與校長及教師團體討論後，自5月7日起，重新開放校園戶外空間與場地，供社區民眾可以利用清晨、傍晚和假日到校園做戶外運動。

教育局長鄭新輝表示，因全球的疫情仍持續延燒，防疫不能鬆懈，呼籲民眾在校園恢復開放後，仍應落實個人自主健康管理，共同守護校園，務必遵從校園門禁管理的規範及相關防疫公告內容；倘有生病、發燒情形，仍請避免進入校園，共同為校園師生健康安全把關。鄭新輝說，台南市校園空間開放與管理規範會視疫情發展隨時調整，至於市內各大專院校、國私立高中職及其他私立校園是否開放，則依教育部相關規定或參考南市規範由各校自行評估決定。