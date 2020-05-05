快訊

我第四例漢他病毒出血熱個案現蹤 創五年同期新高

2020普立茲獎關鍵字：香港反送中、阿拉斯加超高性侵率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南解封 7日起恢復校園開放

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府所屬學校自5月7日起開放，供民眾使用。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府所屬學校自5月7日起開放，供民眾使用。記者鄭惠仁／攝影

台南市中小學因受敦睦艦隊確診官兵事件影響，自4月23日起校園全面禁止對外開放，但因國內已超過3周無本土性確診案例，今天又零確診，社區傳播疑慮暫解，市長黃偉哲宣布，5月7日起恢復開放，供民眾使用。

黃偉哲表示，台南市面對防疫一直以「料敵從寬、禦敵從嚴」、「阻絕傳染風險於境外」的原則嚴謹看待，由於市政團隊的用心與市民的配合，台南已連續16天無新增確診案例，確診案例數也一直維持六都最低。而國內近兩周的確診病例都屬境外移入，且已超過3周無本土性病例，今天又回復零確診，社區傳染風險已大幅降低。

黃偉哲說，為回應民眾到校園健身運動的習慣，因此在教育局與校長及教師團體討論後，自5月7日起，重新開放校園戶外空間與場地，供社區民眾可以利用清晨、傍晚和假日到校園做戶外運動。

教育局長鄭新輝表示，因全球的疫情仍持續延燒，防疫不能鬆懈，呼籲民眾在校園恢復開放後，仍應落實個人自主健康管理，共同守護校園，務必遵從校園門禁管理的規範及相關防疫公告內容；倘有生病、發燒情形，仍請避免進入校園，共同為校園師生健康安全把關。鄭新輝說，台南市校園空間開放與管理規範會視疫情發展隨時調整，至於市內各大專院校、國私立高中職及其他私立校園是否開放，則依教育部相關規定或參考南市規範由各校自行評估決定。

黃偉哲 疫情 教育局

延伸閱讀

黃偉哲批1968生嫌隙? 林佳龍：他是學運夥伴情誼不變

疫情趨緩 台南市宣布5月7日起開放校園戶外空間及場地

生技業者推出用「喝」的關廟金鑽鳳梨 黃偉哲代言推薦

永康區公所防疫安心生力軍上工 黃偉哲贈火鶴花感謝

相關新聞

南部水情進入最乾旱期 南水局：所有備用水要撐到6月底

曾文水庫蓄水率跌破一成，南化水庫也僅剩不到兩成，水利署南區水資源局表示，曾文水庫因庫容量大，雖然剩不到一成，但和烏山頭水...

台南解封 7日起恢復校園開放

台南市中小學因受敦睦艦隊確診官兵事件影響，自4月23日起校園全面禁止對外開放，但因國內已超過3周無本土性確診案例，今天又...

影／狠狠地丟 台南女中以躲避球發洩考試壓力

高三學生最悶的是被考試壓到喘不過氣來，多數學生都想找機會發洩一下，為下一場大考做準備。台南女中班際躲避球賽為期12年，就...

生技業者推出用「喝」的關廟金鑽鳳梨 黃偉哲代言推薦

台南市長黃偉哲今天參觀研發「喝一瓶等於吃半顆關廟鳳梨」飲品的在地生技廠。他說，鳳梨今年外銷雖然受阻，但透過推廣加工與強力...

防疫新生活 翁章梁宣布有條件開放校園游泳與辦校慶

新冠肺炎疫情，國內抗疫逾百日，今天再傳零確診，疫情稍緩和，嘉義縣原是西部縣市唯一零確診縣市，上月2名從歐美返國學生確診案...

台南龍崎國小母親節前號召小朋友 「大聲對媽媽說愛」

台南市龍崎國小今在母親節前夕舉辦「新冠肺炎當前，大聲對媽媽說愛」活動，學生在圖畫紙上著色，寫下新冠肺炎100多個日子來，...

雲林領補助排得落落長 漁會忙翻天請漁民別急

政府推出各項紓困補助，其中漁民紓困生活補貼金3萬元開始受理申請，兩天來雲林區漁會各辦事處都大排長龍，從室內排到室外，從樓...

她為養兒忍病痛背點滴 外出掙錢抗病魔

56歲的蕭百利過去曾遭前夫家暴，後來與兒子相依為命，展開新生活，未料卻罹患嚴重的全身性紅斑性狼瘡，讓她生活陷入困境，但為...

百歲阿嬤愛呷土豆愛縫紉忘憂 雲林縣長驚訝又羨慕

母親節前夕，雲林縣長張麗善今天提前探望斗六市102歲人瑞吳黃阿雪，以及雲林家扶的自強媽媽郭娥等人，感念她們無私為家庭奉獻...

嘉義市康乃馨價格跌 市長帶頭做花藝紓困

嘉義市為全國第二大康乃馨產地，因活動大量減少，造成花價比去年同期下跌近5成，嘉義市府與農委會合作，向在地花農買3萬4千株...

民代政務官20年突發病危 他人生轉折下半場與蜂為伍

台南市政府民族事務委員會前主委汪志敏去年因病去職，一場大病後人生重新規畫，他回到部落籌組嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社...

南市警局模範母親出爐 76歲張貴招任派出所與寺廟志工

台南市政府警察局模範母親出爐，由保安警察大隊警員王中和的母親張貴招獲選，保大大隊長許敏能已代表市警局頒發獎座，也提前預祝...

熱門新聞

一視同仁！違規廣告 「高雄發財」、「草包市長」同拆

噁心！捷運淡水線阿北擤鼻涕抹鐵桿 網崩潰：母湯阿

中央擴大紓困方案不清不楚 基層公所人員怨「秀過頭」

蘇貞昌昨宣布紓困加碼1萬 桃園各區公所湧入百人詢問

錢櫃內部文件曝光？ 議員爆2月早醞釀斷電狠批瞎搞惡搞

影／金門這家彩券行連7次開出頭獎 店家開心放鞭炮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。