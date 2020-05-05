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影／狠狠地丟 台南女中以躲避球發洩考試壓力
高三學生最悶的是被考試壓到喘不過氣來，多數學生都想找機會發洩一下，為下一場大考做準備。台南女中班際躲避球賽為期12年，就是選在高三最後一場模擬考後舉行，今天的躲避球賽，學生狠狠地丟、使勁地丟，丟出歡樂也丟出團結的心。
體育老師劉佳輔說，台南女中的班際賽都是1、2年級舉行，3年級學生都忙著準備學測、指考，就沒有班際賽。為此，12年前規畫，利用下學期最後1次模擬考後下午舉辦班際躲避球賽，就這樣成為南女中傳統的班際活動。
教務主任胡瑞原說，過程中也有人建議老師組隊參加，可能老師怕會被學生丟得很慘，也就不了了之。
台南女中昨起舉行高三最後1次模擬考，今天上午結束，許多學生午休後就穿著運動服，來到操場，要好好發洩一下。儘管烈陽高照，但不減學生興致，接到球後就朝著目標使勁地丟，好像深仇大恨似的，學生校說，愈是要好的同學，愈想丟到，因為好玩。
學生李瑀萱、李靖萱、姚映辰、黃郁媗表示，模擬考還沒考完，就想著下午要痛快地玩玩一下，除了是發洩考試的壓力，也聯繫了班上的感情，大家緊密站在一起。
劉佳輔表示，國中小也常有躲避球運動，不過，因是男女混合，攻擊者都是男生；但在女子學校玩躲避球，女生成為攻擊者，感受也不同，也是種能力提升。
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