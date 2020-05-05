配合防疫新生活 嘉縣有條件開放學校游泳池
疫情趨緩，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，在日前開放長照機構探視後，嘉義縣防疫會議今天決議，有條件開放學校附設游泳池及舉辦校慶活動。
嘉義縣政府今天召開防疫應變會議，縣長翁章梁表示，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，將逐步放寬各項活動限制。
翁章梁指示，校園將有條件開放學校附設游泳池辦理水域活動，以及舉行校慶活動。水域活動方面需執行實名制、人數控管、加強環境場所消毒、水質監測等防疫作為。
教育處長陳添丁說，縣府沒有禁止學校舉辦畢業典禮，嘉義縣多數學校的學生人數不多，目前僅4間學校決定不辦畢業典禮。
翁章梁表示，疫情雖趨緩，但仍要求各局處積極檢視目前的防疫配套限制，並適時提出調整，作滾動式修正。
嘉義縣第2例確診個案康復出院後，今天特地贈送蛋糕，感謝縣府團隊；一家生物科技公司也捐贈80箱運動補給飲料，為縣府防疫人員加油打氣。
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