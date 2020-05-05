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防疫新生活 翁章梁宣布有條件開放校園游泳與辦校慶

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣第2例確診個案康復出院後，感謝縣府團隊用心，特地委請衛生局代理局長趙紋華（左）代表贈送蛋糕，縣長翁章梁代表受贈。圖／縣府提供
嘉義縣第2例確診個案康復出院後，感謝縣府團隊用心，特地委請衛生局代理局長趙紋華（左）代表贈送蛋糕，縣長翁章梁代表受贈。圖／縣府提供

新冠肺炎疫情，國內抗疫逾百日，今天再傳零確診，疫情稍緩和，嘉義縣原是西部縣市唯一零確診縣市，上月2名從歐美返國學生確診案例，嘉縣確診記錄破零，2例學生治癒三採陰解除隔離，又恢復零確診淨土；上午縣長翁章梁呼應中央疫情指揮中心防疫新生活，宣布有條件開放校園游泳，舉辦校慶。

縣府召開第14次防疫應變會議，宣布在防疫作業完備前提下，開放學校附設游泳池辦理水域活動，舉行校慶活動；另，第2例確診個案康復出院後，感謝縣府團隊用心，特地委請衛生局代理局長趙紋華代表贈送蛋糕；三皇生物科技公司總經理王亭坤代表，捐贈80箱運動補給飲料，為防疫人員加油打氣，翁章梁代表受贈，頒感謝狀。

縣府配合指揮中心啟動防疫新生活運動，將逐步放寬各項活動限制，1日起開放長照機構探親，今天會議上，翁章梁指示校園有條件開放學校附設游泳池辦理水域活動，舉行校慶活動，疫情雖趨緩，各局處要檢視防疫配套限制，適時調整滾動修正，心情可放鬆，但防疫作業仍要提高警覺。

水域活動需執行實名制、人數控管、加強環境場所消毒水質監測，以及檢驗等防疫作為；校慶活動照中央疫情指揮中心指示，室內100人以下、戶外500人以內規定，以戶外辦理為原則，配戴口罩、保持社交距離等，做好防疫措施，教育處說，參與人數500人以上，原則停辦到6月底；100人以上 (含)、500人以下，不得在室內辦理；100人以下，如在室內辦理，務必保持通風。

嘉義縣政府召開第14次防疫應變會議，宣布在防疫作業完備前提下，開放學校附設游泳池辦理水域活動，舉行校慶活動。圖／縣府提供
嘉義縣政府召開第14次防疫應變會議，宣布在防疫作業完備前提下，開放學校附設游泳池辦理水域活動，舉行校慶活動。圖／縣府提供

疫情 翁章梁 社交距離

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