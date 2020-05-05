永康區公所防疫安心生力軍上工 黃偉哲贈火鶴花感謝
新冠疫情造成許多勞工失業，台南市政府推動「防疫安心上工計畫」提供200個職缺。市長黃偉哲下午到永康區公所視察相關人員工作及感謝第一線防疫、醫護人員，贈送台南特產火鶴花來感謝堅守防疫崗位人員。
黃偉哲說，這群人最值得敬佩，不管是協助量體溫、實名制登記及紓困貸款諮詢等，他們都是市府站在第一線的防疫工作，感謝安心上工人員支援市府，讓防疫工作能更順利。
勞工局長王鑫基表示，市府推動防疫安心上工計畫，各局處200位錄取者中有51位中高齡及高齡者、15位身心障礙者以及9位低收及中低收入戶者，可說是真正協助就業市場的弱勢族群，讓本次計畫達到「防疫工作讓市民安心，提供就業讓弱勢安心」的雙重成果。
永康區副區長謝松益說，永康區公所進用8名防疫安心上工，其中謝小姐說她原為從事美髮工作，因為疫情導致減班，來到永康區公所工作後，感覺與原美髮工作都是服務人的工作，因此與民眾互動也更加順利，另王先生表示他原在製造業工作，工作也受疫情影響，感謝市府推出防疫安心上工計畫，讓他能在休班時期到市府協助防疫工作，共同為台南市民防疫打拼。
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