台南龍崎國小母親節前號召小朋友 「大聲對媽媽說愛」

台南市龍崎國小今在母親節前夕舉辦「新冠肺炎當前，大聲對媽媽說愛」活動，學生在圖畫紙上著色，寫下新冠肺炎100多個日子來，對辛苦媽媽的感謝。

校長徐至賢說，學校準備的圖畫紙已有底稿，內容是戴上口罩小朋友的半張臉，象徵在新冠肺炎疫情影響下，小朋友需戴口罩學習，做好預防感染的準備；儘管如此小朋友們還是有許多感謝的話，想對既要辛苦防疫，又要細心照顧自己的媽媽說。

他說，這段期間學校也觀察到小朋友的媽媽們的確花了更多心思在同時做好防疫和照顧小朋友。有的媽媽會定時去幫小朋友排隊買口罩；有的媽媽為了防疫減少帶小朋友出門，改為在家玩桌遊；有的媽媽減少了外食，改為自己開火煮晚餐。

學校也將著色優良的學生作品放置於學校粉絲頁上進行票選活動，得票數最高的前三名小朋友，除了可接受學校公開表揚外，還可得到學校特別為他和媽媽準備的母親節禮物。

學生顏熙珏說，「謝謝媽媽幫我準備口罩，謝謝媽媽幫我買酒精，您辛苦了」。學生林鴻傑說，「有一個人不擔心自己，只為了我們全家人，就是一直默默守護我們的媽媽。假日去買口罩，平日工作回來，又要煮飯。我要對媽媽說：我愛妳！」。