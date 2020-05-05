雲林領補助排得落落長 漁會忙翻天請漁民別急

政府推出各項紓困補助，其中漁民紓困生活補貼金3萬元開始受理申請，兩天來雲林區漁會各辦事處都大排長龍，從室內排到室外，從樓頂排到樓腳，領補助熱況，讓漁會工作人員忙翻天，漁會總幹事林傳育表示，到5月31日前都可申請，大家不用急於一時搶辦。

「緊請緊補助！才不會像一塊石頭放在心上」今天上午漁會還沒開門上班，就有漁民跑來等了，直到中午還大排長龍，漁民也知道領補助長達一個月，但先辦一辦才放心。有人還笑說，在家也是閒著，先辦先贏，太慢申請，萬一領不到，豈不虧大了。

兩天來包括雲林區漁會台西等地辦事處領補助的人大排長龍，有人連續跑了兩天，只因缺了證明文件，跑了多趟太麻煩。

雲林區漁會總幹事林傳育指出，政府紓困補助是德政，漁會全面動員受理申辦，雲林漁會會員含甲乙種類還有贊助會員合計約4萬人，如含其家庭成員起碼10萬人，數量龐大，有時加班忙到晚上8、9點，還沒弄完。

林傳育表示，漁民紓困生活補貼3萬元都還在辦，政府昨天宣布又要發放「實際從事農漁生產工作者」發放一萬元方案，連許多漁民搞不清楚該辦什，詢問的人很多，無形中增加工作人員壓力負擔，但總是為了漁民，再苦也得處理。