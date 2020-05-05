快訊

京華城進行拆除工程內部突起火燃燒 消防員滅火中

【豬揚戀啟示錄1】華麗復仇更易自傷 專家提5項因應策略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林領補助排得落落長 漁會忙翻天請漁民別急

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
漁民申領補助大排長龍。記者蔡維斌／攝影
漁民申領補助大排長龍。記者蔡維斌／攝影

政府推出各項紓困補助，其中漁民紓困生活補貼金3萬元開始受理申請，兩天來雲林區漁會各辦事處都大排長龍，從室內排到室外，從樓頂排到樓腳，領補助熱況，讓漁會工作人員忙翻天，漁會總幹事林傳育表示，到5月31日前都可申請，大家不用急於一時搶辦。

「緊請緊補助！才不會像一塊石頭放在心上」今天上午漁會還沒開門上班，就有漁民跑來等了，直到中午還大排長龍，漁民也知道領補助長達一個月，但先辦一辦才放心。有人還笑說，在家也是閒著，先辦先贏，太慢申請，萬一領不到，豈不虧大了。

兩天來包括雲林區漁會台西等地辦事處領補助的人大排長龍，有人連續跑了兩天，只因缺了證明文件，跑了多趟太麻煩。

雲林區漁會總幹事林傳育指出，政府紓困補助是德政，漁會全面動員受理申辦，雲林漁會會員含甲乙種類還有贊助會員合計約4萬人，如含其家庭成員起碼10萬人，數量龐大，有時加班忙到晚上8、9點，還沒弄完。

林傳育表示，漁民紓困生活補貼3萬元都還在辦，政府昨天宣布又要發放「實際從事農漁生產工作者」發放一萬元方案，連許多漁民搞不清楚該辦什，詢問的人很多，無形中增加工作人員壓力負擔，但總是為了漁民，再苦也得處理。

林傳育也呼籲，3萬元紓困生活補貼申請到5月31日截止，時間還很長，大家不用急於一時，非在這兩天申辦不可，分批申請，工作人員和漁民壓力才不會那麼大，請大家多配合。

漁民申領補助大排長龍。記者蔡維斌／攝影
漁民申領補助大排長龍。記者蔡維斌／攝影

漁民

延伸閱讀

百歲阿嬤愛呷土豆作受愛縫紉忘憂 雲林縣長驚訝又羨慕

肥料預購實名制供不應求 雲林農民急跳腳

不良示範！雲林議員酒駕肇事向社會大眾道歉

汛期防疫又防災 雲林雙重兵推

相關新聞

南部水情進入最乾旱期 南水局：所有備用水要撐到6月底

曾文水庫蓄水率跌破一成，南化水庫也僅剩不到兩成，水利署南區水資源局表示，曾文水庫因庫容量大，雖然剩不到一成，但和烏山頭水...

生技業者推出用「喝」的關廟金鑽鳳梨 黃偉哲代言推薦

台南市長黃偉哲今天參觀研發「喝一瓶等於吃半顆關廟鳳梨」飲品的在地生技廠。他說，鳳梨今年外銷雖然受阻，但透過推廣加工與強力...

防疫新生活 翁章梁宣布有條件開放校園游泳與辦校慶

新冠肺炎疫情，國內抗疫逾百日，今天再傳零確診，疫情稍緩和，嘉義縣原是西部縣市唯一零確診縣市，上月2名從歐美返國學生確診案...

台南龍崎國小母親節前號召小朋友 「大聲對媽媽說愛」

台南市龍崎國小今在母親節前夕舉辦「新冠肺炎當前，大聲對媽媽說愛」活動，學生在圖畫紙上著色，寫下新冠肺炎100多個日子來，...

雲林領補助排得落落長 漁會忙翻天請漁民別急

政府推出各項紓困補助，其中漁民紓困生活補貼金3萬元開始受理申請，兩天來雲林區漁會各辦事處都大排長龍，從室內排到室外，從樓...

她為養兒忍病痛背點滴 外出掙錢抗病魔

56歲的蕭百利過去曾遭前夫家暴，後來與兒子相依為命，展開新生活，未料卻罹患嚴重的全身性紅斑性狼瘡，讓她生活陷入困境，但為...

百歲阿嬤愛呷土豆愛縫紉忘憂 雲林縣長驚訝又羨慕

母親節前夕，雲林縣長張麗善今天提前探望斗六市102歲人瑞吳黃阿雪，以及雲林家扶的自強媽媽郭娥等人，感念她們無私為家庭奉獻...

嘉義市康乃馨價格跌 市長帶頭做花藝紓困

嘉義市為全國第二大康乃馨產地，因活動大量減少，造成花價比去年同期下跌近5成，嘉義市府與農委會合作，向在地花農買3萬4千株...

民代政務官20年突發病危 他人生轉折下半場與蜂為伍

台南市政府民族事務委員會前主委汪志敏去年因病去職，一場大病後人生重新規畫，他回到部落籌組嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社...

南市警局模範母親出爐 76歲張貴招任派出所與寺廟志工

台南市政府警察局模範母親出爐，由保安警察大隊警員王中和的母親張貴招獲選，保大大隊長許敏能已代表市警局頒發獎座，也提前預祝...

台南歷史名人再添6人 成大前校長黃煌煇等列入

台南市歷史名人再添6人，包括成大前任校長黃煌煇與創立台南最早消防組織的日本人住吉秀松等，都被納入，讓台南市歷史名人總數增...

仁義潭、蘭潭水庫蓄水剩2成5 南水局：嘉義水情正常

4月降雨少，梅雨還不來，連日高溫炎熱，大嘉義地區民生及工業用水源仁義潭、蘭潭水庫，水位直直落，南區水資源局官網水情資訊顯示，仁義潭、蘭潭聯合蓄水量896萬立方公尺，只占有效蓄水量的25.93%，加上防疫期長，需水量增加，引發民眾擔心水荒。

熱門新聞

一視同仁！違規廣告 「高雄發財」、「草包市長」同拆

噁心！捷運淡水線阿北擤鼻涕抹鐵桿 網崩潰：母湯阿

蘇貞昌昨宣布紓困加碼1萬 桃園各區公所湧入百人詢問

錢櫃內部文件曝光？ 議員爆2月早醞釀斷電狠批瞎搞惡搞

重機製造山區噪音 台中警4小時取締10件

中央擴大紓困方案不清不楚 基層公所人員怨「秀過頭」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。