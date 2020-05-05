182線改裝車超速飆車噪音嚴重 稽查重機三成以上違規

182線台南龍崎、高雄內門路段段有許多起伏大彎道，大型重機車友趁勞動節連假辦「車聚」活動，台南警方得知趁機結合監理站、環保局稽查噪音、改裝，今天統計攔截130輛重機有超過三分之一47輛違規，違規率達36﹪；不過有車友質疑，改裝汽車與小綿羊機車違規更嚴重，警方不該只拿大型重機祭旗。

182線除不斷有飆車族超速危險駕駛，車輛一路狂飆急加速產生的噪音也嚴重影響沿線社區安寧，許多住戶希望加強取締。

台南歸仁警分局近日得知「182追焦團」舉辦「2020車聚大會師」號召300人參加，結合監理環保稽查8個小時，共攔檢130輛重機，發現噪音超標、車體任意改裝各20件，7人無照駕駛。