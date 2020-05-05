嘉義市興建3大立體停車場 盼記取桃園停車場施工意外
桃園平鎮區文化公園地下停車場工程日前發生施工坍塌意外，造成1死2傷，嘉義市未來2年內將陸續建設3座前瞻建設立體停車場，市府交通處表示，已要求建築師審慎檢視日後營建團隊落實工安及工程管理，記取桃園停車場施工教訓，希望落實「高品質、零事故、零意外」的施工目標。
嘉市3處立體停車場計畫，分別為「嘉北國小」地下停車場、「義昌公園」地下停車場及「崇文國小」地下停車場，三場均為地下2層的規劃，義昌公園地下停車場預計可提供146格車位、嘉北國小233格車位、崇文國小則是267格車位，目前計畫在細部設計中。
市府交通處說，市府將會追求高品質的設計與更嚴謹的工程監督，未來施工期間，將嚴格督導立體停車場的結構體施工及工地安全，除符合契約規範要求與相關法規外，確保工程落實三級品管制度，各單位在施工品質上皆層層負責，確保工程如質完成，並秉持尊重生命、工安優先、重視勞工安全等理念。
市府交通處表示，無論地下立體停車場結構型式設計採用傳統「梁柱系統」或是「無梁版系統」，均需在確保結構安全無虞的基本前提下，滿足使用者需求，設計主軸有停車場的通風採光系統、人車進出動線規畫和解決當地學童上放學接送轉運等需要，並融合在地特色於建築美學中，使得建築物成為不僅是安全實用，更是精緻的公共藝術品。
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