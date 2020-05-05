南監防疫暫停母親節面會 改收容人錄感恩短片家屬驚喜

台南監獄為避免群聚感染風險，停辦母親節面對面懇親今天改辦電話懇親活動，並自創以LINE傳送收容人錄製影片讓家屬下載觀看，有家屬看了驚喜不已，感謝南監用心規畫這項創舉，讓家屬看見收容人讓人感動的一面。

南監因應疫情母親節改推「多元創新替代方案」，布置「充滿母愛拍攝背景並提供新式唐裝」，鼓勵收容人報名錄製「對母親的思念與感恩短片」，參加「雲端話母愛－感恩無限情」比賽；有60人參賽，今天選出前三名與佳作頒獎。錄製的短片經LINE傳送至家人手機供即時下載儲存，讓家屬感受收容人的「悔悟與感恩之情」。

南監表示，錄製過程中收容人使出渾身解數，以歌唱、演奏陶笛、小提琴與朗誦等方式，訴說自我對母親及家人多年的愧疚，有人更不忘囑咐家人注意做好防範疫情相關措施。

販毒遭判刑27年的陳姓收容人表示，有幸參與自製短影片，感觸良多，「讓他學習用感恩的角度重新看待人生的跌宕起伏…」；陳母收到短片後回傳「法務部及貴監體恤受刑人家屬的心情，雖只是短短的幾分鐘影片，卻讓家屬在心靈層面上，得到一定程度的慰藉，猶記得過年的懇親，讓我們家庭產生成年後第一張的合照，現又有了影音檔，感覺極其珍貴，總之非常感謝臺南監獄種種德政，非常棒，再一次感謝……」。