她為養兒忍病痛背點滴 外出掙錢抗病魔

56歲的蕭百利過去曾遭前夫家暴，後來與兒子相依為命，展開新生活，未料卻罹患嚴重的全身性紅斑性狼瘡，讓她生活陷入困境，但為了照顧年幼兒子，冒著發病風險仍努力從事清潔工作，維持基本生活，母親節前夕，她榮獲南台南家扶中心頒發的自強母親殊榮。

蕭百利受疾病纏身，當時發燒、全身痠痛、掉髮、腸胃發炎、皮膚乾燥等症狀，讓她的生活徹底陷入困境，由於身型削瘦、四肢關節扭曲難以施力，常因過度勞累而住院，但她總擔心住院會丟了工作，所以常忍著身體病痛，在晚上休息時間，背著點滴、插著針管外出，從事清潔工作。

為了養活兒子，蕭百利一有工作機會便努力爭取，更利用工作空檔從事資源回收工作，其中最辛苦的便是撿拾廢棄電線後，用美工刀一刀一刀地剃除塑膠圈，將鋼線變賣，以賺取較多的回收收入，儘管她的雙手傷痕累累，但臉上總是帶著知足的笑容。

蕭百利努力對抗病魔，堅毅面對生活困境，抱持樂觀的人生態度，獲得「自強母親」肯定，南台南家扶中心主任李保良說，扶助家庭的主要照顧者中，不論母親、代母職的父親、祖父母等，都能從他們身上看見許多堅強的故事，因此在母親節前，給予每位家長最深的祝福，盼能在家扶的陪伴下，走過人生低潮，迎向更好的幸福人生。