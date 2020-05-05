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百歲阿嬤愛呷土豆作受愛縫紉忘憂 雲林縣長驚訝又羨慕
母親節前夕，雲林縣長張麗善今天提前探望斗六市102歲人瑞吳黃阿雪，以及雲林家扶的自強媽媽郭娥等人，感念她們無私為家庭奉獻的精神，並致贈康乃馨、蛋糕，祝福這幾位偉大的媽媽。
高齡102歲的人瑞吳黃阿雪，兒女子孫成群，六個孩子當中，有兩個兒子是醫生，都回到雲林從醫回饋家鄉，家族四代同堂，共享天倫。吳黃阿雪見縣長來探望她，感到十分欣悅，還和張縣長有說有笑，分享自己的人生故事。
吳黃奶奶還穿上自己縫製的衣裳，張縣長直誇阿嬤精巧的女紅手藝，吳黃阿嬤除全心照顧家庭，人生最大的興趣就是在日常生活中做裁縫，她笑說，縫紉可讓人忘憂，更加快樂，人快樂就會長壽，她都百歲了，還常吃有長壽果之稱的花生「呷土豆顧健康！」。
另外，今年68歲的家扶自強媽媽郭娥，多年來靠當作業員及清潔工，拉拔孫子長大，後來一場車禍，家中經濟雪上加霜，只能倚著微薄的勞保退休金苦撐，如今孫子已經讀大學2年級，她堅毅勇敢的精神也成為雲林家扶中心的自強媽媽代表。
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