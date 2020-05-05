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嘉義市康乃馨價格跌 市長帶頭做花藝紓困
嘉義市為全國第二大康乃馨產地，因活動大量減少，造成花價比去年同期下跌近5成，嘉義市府與農委會合作，向在地花農買3萬4千株康乃馨，並在20所國小舉辦花藝課程，除了幫助花農紓困，也讓學生懂得利用花卉製作花藝，將成品作為母親節禮物送給媽媽。
市府今天在育人國小風雨球場舉行「嘉人花語、義起傳愛」花藝課程，請來蘇活花藝坊的花藝師蘇嘉雄現場指導市長黃敏惠與師生，利用康乃馨、洋桔梗、星辰等在地高品質花材，製作花藝作品，希望讓花農的心血被看見。
嘉義市花卉產業以種植康乃馨、洋桔梗、菊花為主，其中康乃馨種植4到5公頃，年產量100萬支，是全國第二大產區，也外銷國際，但今年受到疫情影響，活動大量減少，價格受到嚴重衝擊，花農損失慘重。
黃敏惠表示，以前這時候買花都很貴，今年因疫情導致外銷不順，市府就與農委會合作，讓在地花卉創造出更多的價值，利用美麗的花朵加上個人創意，產出獨一無二的花藝作品，向家人表達感謝，並振興花卉產業。
農糧署南區分署長姚志旺提到，嘉義市花卉產業以前都會外銷，今年因疫情受阻，因此轉為內銷，希望鼓勵國內消費者使用花卉，也結合全台近百家花店，可以用優惠價格就買到國產優質花卉回家插花，也透過校園教學花藝來推廣美學，讓下一代花育扎根。
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