民代政務官20年突發病危 他人生轉折下半場與蜂為伍

台南市政府民族事務委員會前主委汪志敏去年因病去職，一場大病後人生重新規畫，他回到部落籌組嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社理事主席，看到他的人都有點嚇一跳，因身材大縮水，汪志敏說，去年因一場小小的肚子痛，從盲腸炎拖成腹膜炎，醫師一度發出病危通知嚇壞家人，人生上半場20年都從事服務工作，在人生重大轉折後，決定人生下半場從事最想做的事，和部落及大地在一起。

今年52歲的汪志敏，曾任教師，30歲投身政治，擔任過鄉民代表、嘉義縣議員，經台南市前市長賴清德延攬擔任入市府團隊任政務官5年，黃偉哲上任後也繼續留念，去年10月因大病一場決定辭職，他是鄒族人，決定回到部落用自己的力量幫助族人。

汪志敏表示，可能是老天爺提醒他忽略健康，去年因肚子痛從盲腸炎拖成腹膜炎，住院時就被發病危通知，家人嚇壞了，病癒後和家人討論，毅毅決然重新轉型 ，他回到部落，希望貢獻自己的能力，找回族人互助合作的精神，及友善環境經營的概念，召集一群志同道合的朋友，成立「嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社」，推動三生（生態生活生產）的產業模式， 期待自己生長的原鄉部落，能建立永續發展新的模式。

汪志敏指出，去年4月國家對林業的重大政策，過去林業不能做其他工作，林農百姓難以生存，在不影響林木生長，不影響植被及不施農藥的三大前提下，林務局開放可種植椴木香菇、木耳及金線蓮、養蜂等，部落都有投入並開始有產能。