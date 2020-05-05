媽媽罹癌無法探視 收容人學錄有聲卡片畫漫畫送給媽媽

新冠肺炎防疫期間，台南南第二監獄除辦理電話懇親外，今天也結合文康活動母親節漫畫賀卡製作，讓收容人學習錄製有聲卡片及漫畫，傳達對媽媽的愛及思念。

正值疫情期間，台南第二監獄與六甲區公所數位學習中心合作，採用視訊教學的方式，讓收容人學習獨立錄製完成有聲賀卡。由講師預先錄製好教學影片，帶領收容人一步一步製作，在監方人員的協助下，不必面對面教學也能完成課程教學。

收容人阿輝（化名）因毒品案入監服刑，母親近期因罹患癌症，現正在與病魔對抗，無法到監獄接見。阿輝透過繪畫有聲賀卡，用聲音及繪畫創作，告訴媽媽要戰勝病情，恢復健康，向媽媽保證他一定會脫胎換骨，出監後好好孝順、照顧媽媽。