五一連假前後大消毒 台南不是玩假的

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天再次對全市人潮多的景點消毒，讓市民更放心。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今天再次對全市人潮多的景點消毒，讓市民更放心。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府防疫不鬆懈，五一連假前已對全市觀光景點、人潮聚集處、大型營業場所及交通場站周邊，進行消毒，今天再加強消毒，防止破洞發生。

台南市環保局表示，為了防堵五一連假期間人潮流動可能帶來的風險，已先在4月29日、30日，針對全市觀光景點、人潮聚集處 (夜市、市場、商圈)、大型營業場所及交通場站 (火車、公車、計程車招呼站)等周邊戶外公共區域進行環境消毒，今天再次消毒。五一連假前後共出動72車次消毒車、76台背負式消毒機、216人次，完成377處戶外環境消毒。

市長黃偉哲表示，為了使連假期間來訪的遊客都能安心遊玩，連假前先就觀光景點、交通場站、商圈、夜市、人潮多的場址消毒；因假期人潮往來更頻繁，為了市民朋友的健康與降低因人流往來所可能帶來的風險，連假後再請環保局全面消毒，讓市民朋友放心。

環保局長謝世傑說，近期如遇到環保局人員仁執行消毒工作時，請市民朋友多體諒，暫時離開該場址，待完成噴藥後再行繼續未完的行程；若需自家的環境消毒，也可參照環保署COVID-19社區防疫公共環境消毒指引，同步加強自家內部消毒；也請市民朋友放心，如接獲相關確診足跡，環保局都會在第一時間完成消毒工作。

連假 觀光景點

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