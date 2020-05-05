嘉市電動低底盤公車 身障族搶先試乘

嘉義市電動低底盤公車即將在6月上路，昨天市府邀請11個身心障礙團體，搶先試乘電動公車，全車採低底盤設計，讓輪椅族上下車方便，每一輛車都有2個輪椅的車位，並有4個安全扣的固定點，希望給身障者一個舒適和無障礙的乘車環境。

嘉義市府預計今年全面換上電動低底盤公車，分別是忠孝-新民幹線、中山幹線及光林我嘉線，以紅色、綠色和黃色車身做區隔，中山幹線將在6月上路。

交通處長鄭君健指出，每一輛車都至少有兩個輪椅的車位，還可以固定車位，讓身障者乘坐更安全，「無礙」是這輛車子的特色，嘉義市有別於其他縣市的電動公車，採用的是全車低底盤設計，並設置3個車門，上下車更加便捷。

嘉義市肢體障礙服務協會員羅碧芳表示，這部電動公車的低底盤設計，會將車身壓低，讓身障朋友沿著斜坡道上車時更為方便，輪椅專區有四個安全扣的固定點，加上安全帶的設計，讓整體安全性很高，不但行駛平穩，且沒有吵雜聲。

市府交通處表示，有別於一般公車具有3到4個階梯，這次的電動公車車門僅有一階，減少爬階梯困難及上下車時間；另外車身具有側傾功能，開門時可再降低車輛的高度，同時附有斜坡板及車廂內的無障礙輪椅座位，座位旁也增設對講機，欲下車時或緊急情況時可即時與駕駛聯絡。

市府表示，未來國光客運還會針對駕駛定期教育訓練，服務身心障礙者或行動不便者，包含下車拉開斜坡板，協助搭車者上車固定位置以確保安全，並制定獎勵機制，鼓勵駕駛多服務有需要的旅客。