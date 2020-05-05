台南歷史名人再添6人 成大前校長黃煌煇等列入

台南市歷史名人再添6人，包括成大前任校長黃煌煇與創立台南最早消防組織的日本人住吉秀松等，都被納入，讓台南市歷史名人總數增加到222人。

台南市文化局依照歷史名人紀念作業要點，昨天舉辦審議會議，決定再添六人，分別是文學類：楊順明，學術教育類：黃煌煇，政治類：葉盛吉及蘇俊雄，醫療類：王烏硈，經濟類：住吉秀松。

楊順明筆名為「羊子喬」，1951年生於台南佳里，為西拉雅平埔族人亦是鹽分地帶作家，作品類型泛及詩、散文及評論，一生歷任出版社、報社、地方政府及台灣文學館等不同領域，其文學成就以蒐集戰前台灣文學史料及編輯論述能力，最受肯定。文學評論家李瑞騰表示，羊子喬對日治時期文學作品的分析見解，以及對於台灣文學史料的論述能力，在同儕間是前行者，也是領航者。

前成功大學校長黃煌煇1946年出生於臺南將軍，從成功大學的大學部念到博士班，最後成為成大創校80多年來第一位「成大製造」的校長，除了純正的成大血統，在學術成就上，更是一位國際知名的水利專家，其學術專長在於海洋工程、流體力學及波浪力學等領域。

葉盛吉出身鹽水望族，台南鹽水的百年古蹟「八角樓」，即為葉家所有，27歲在馬場町遭槍決，倒臥血泊中，成為白色恐怖受難者。他留下大量的日記手稿，記錄下二戰前後的知識青年，困囚於時代的磨難與無奈，仍不放棄追尋人生的光，是白色恐怖受難者中第一位擁有傳記者。

1935年出生於台南六甲的蘇俊雄，從赤腳上學的鄉下小孩，到遠赴德國苦讀取得法學博士，返國後在臺大法學院當教授，一舉教出了三位總統級的學生，包括蔡英文、馬英九與陳水扁；為了實踐服務社會的理想踏入政壇，並被任命為大法官。蘇俊雄的人生有如在瘠地裡開出絢爛花朵般，顯得格外精彩。

王烏硈1900年（日明治33年）出生於北門蚵寮，家族經營鹽業致富，富甲一方。王烏硈曾任公醫、庄長及州會議員，望重鄉里，曾開設免費砂眼治療所，獲善行者表揚，熱心公益及地方事務，當選第一、二屆臺南州會議員，出任北門庄庄長。