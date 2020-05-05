國中會考防疫超前部署 翁章梁視察考場送酒精濕紙巾

新冠肺炎疫情趨緩，因應16、17日登場的國中教育會考，嘉義縣政府不敢大意，超前部署，採取高規格防疫措施，縣長翁章梁上午由教育處長陳添丁與家長協會理事長蘇正煌陪同，視察東石高中考場防疫整備，實際測試紅外線熱像儀量測體溫操作，送酒精濕紙巾給給考生會考使用。

今年會考取消英聽測驗，改以閱讀為主，採取高規格防疫措施，考場人員全面戴口罩、量體溫、不開放陪考、各試場開冷氣，也需開前後門及所有窗戶（每扇窗開啟約10公分），維持通風，加強試場及休息區消毒作業、管制考場進出場動線、確保整體考生應試健康與安全，另為減少疫情傳播的風險，環保局將在會考前到東石高中及民雄農工考場消毒。

東石高中校長楊長鉿指出，為了準備校內將容納1200多名考生的考場，上周邀請各國中校長或主任到學校討論相關場地，如休息區場地配置等，考場將依照會考指揮中心的指示辦理，期待提供最好的環境，讓同學能安心作答，考到理想的學校。