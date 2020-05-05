台南水情面臨多重壓力 7日起減壓供水預計每日省兩萬噸

南部水情吃緊，自來水公司表示，台南市將自5月7日起，夜間減壓供水，希望能藉此減少用水，並提醒民眾防疫期間雖然要勤洗手，但洗手時要將水龍頭關閉，減少水量流失。

自來水第6區管理處表示，7日起將減壓供水，從每天晚間10點到次日早上6點，預計一天能減少周水2萬噸，而目前台南每日用水量超過90萬噸。

水公司表示，減壓供水操作相當困難，如果減太多，用戶可能晚上就沒水可用，但如果減的不夠，省水的效率有限，但在水情吃緊之際只能儘量做。

水公司表示，今年南部的用水有多重壓力，一方面是去年颱風季的降雨不多，另方面今年的梅雨到現在5月都仍不明顯，加上今年因為防疫，家戶用水量有增加，還好有向嘉南農田水利會購買農業用水支應，否則用水量明顯不足。

水公司表示，去年梅雨來得及時，南化水庫4月23日的蓄水量明顯增加，但今年至今都沒有明顯降雨。