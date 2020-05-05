資源回收價格慘跌個體戶叫苦 台南環保用這招助弱勢

最近因國際原物料走跌，導致回收物品收購價低迷，使資源回收個體業者收入減少，台南市環保局自去年起執行資源回收關懷計畫，並首創關懷計畫存摺，至目前已有400多人受惠，也減輕生活負擔。

台南市環保局長謝世傑表示，資源回收所變賣的收入常是弱勢個體業者主要經濟來源，南市自2019年起配合環保署政策執行「資源回收關懷計畫」，讓個體業者撿拾資收物後，即可換取每月最高3500元的補助經費，更創全國之先發給個體戶關懷計畫存摺，並讓個體戶拿回收物直接領取現金，成為去年全國執行成效最佳的縣市。

市長黃偉哲表示，常在路上看到個體業者推著一車回收物到回收商變賣，只為了換取當天1個便當，他希望能讓關懷更即時，因此特別要求環保局開，放讓個體業者拿回收物到各區清潔隊，依據計畫規定的單價直接領取現金。

謝世傑說，今年度受補助戶中，有位中低收的單親媽媽，獨力扶養4名小孩，受限於需照顧年幼孩子，無法尋找正職的工作，只能靠著社會局的補助維持著家庭，經參與「資源回收關懷計畫」後，這位單親媽媽以資源回收物來換取補助款，讓她減輕不少生活負擔。

有名罹患身心障礙的受補住戶說，此計畫不僅讓他靠自己力量賺取生活費，換回來的不單單只是金錢，還能找回自信，證明自己還是有用的人。